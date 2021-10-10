COVID-19: у Римі тисячі людей протестували проти "зелених паспортів"

У Римі в суботу, 9 жовтня, тисячі людей вийшли на акцію протесту проти запровадження так званих "зелених паспортів" на робочих місцях у зв'язку з пандемією COVID-19. Під час протестів між поліцією та демонстрантами сталися сутички, повідомляє агенція AFP.

При цьому, як зазначається, кілька сотень учасників акції відділилися від основної демонстрації і спробували пройти ходою до будівлі парламенту. Щоб їх зупинити, правоохоронці застосували водомети та сльозогінний газ. Під час сутичок поліція затримала кількох демонстрантів, повідомляє агенція AGI.

Між поліцією та демонстрантами сталися сутички

Крім того, протести відбувалися також у Мілані та Чезені.

В Італії з наступної п'ятниці працівники, щоб потрапити на робоче місце, мають пред'явити так званий "зелений паспорт", який засвідчує вакцинацію чи одужання від COVID-19, або негативний результат тесту. Інакше таким особам загрожують негативні наслідки, адже ті, хто не можуть потрапити на роботу, оскільки не надали відповідних документів, можуть бути відстороненими від виконання обов'язків. Тести на коронавірус зараз безкоштовні лише для тих осіб, які не можуть вакцинуватися з причин, пов'язаних зі здоров'ям.

Нововведення стосується майже 23 мільйонів осіб

При цьому необхідність пред'являти "зелені паспорти" офіційно стосується близько 23 мільйонів дорослого населення країни. Водночас серед цієї кількості є також пенсіонери, безробітні, домогосподарки та домогосподарі, яких це не стосуватиметься, ідеться у повідомленні. Досі в Італії вже діяло правило пред'являти такі документи у приміщеннях ресторанів, кінотеатрів та стадіонів, а також у міжміських потягах, автобусах та на внутрішніх авіарейсах.

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За даними міністерства охорони здоров'я Італії, вже близько 80 відсотків дорослого населення Італії та тих, кому виповнилося більше 12 років, повністю вакциновані від коронавірусу. Загалом за час пандемії в Італії померли вже понад 130 тисяч інфікованих коронавірусом людей.