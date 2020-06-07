COVID-19: у Новій Зеландії скасовують обмеження

Влада Нової Зеландії оголосила у понеділок, 8 червня, про скасування всіх обмежень, запроваджених через епідемію коронавірусу, окрім закриття кордону. Уряд, зокрема, з вівторка також скасовує вимоги про дотримання відстані між людьми та обмеження щодо кількості людей. Це, у свою чергу, передбачає відновлення масових заходів, зазначає агенція dpa.

Водночас попри скасування внутрішніх обмежень, зберігатимуться перевірки на кордоні та необхідність проходження самоізоляції і карантину, уточнила прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн.

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Останній новий випадок зараження COVID-19 зафіксували 17 днів тому. Єдиний активний випадок інфікування був у жінки з Окленда. Утім, протягом останніх 48 годин у неї не виявили симптомів вірусу та її оголосили такою, що вже одужала. Тепер жінка вже може не дотримуватися самоізоляції, заявили у міністерстві охорони здоров'я Нової Зеландії.

Всього у країні зафіксували 1504 підтверджених та ймовірних випадки інфікування коронавірусом. Його жертвами стали 22 людини.

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