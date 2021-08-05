COVID-19: у Новій Зеландії продовжили локдаун

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила у понеділок, 23 серпня, що локдаун у країні триватиме щонайменше до 28 серпня.

Вона оголосила про це рішення після того, як в Новій Зеландії виявили 38 нових випадків зараження коронавірусом. Більшість заражень із цього спалаху були зафіксовані в найбільшому місті країни Окленді та у столиці Веллінгтоні.

"Нам потрібна додаткова інформація. Ми не хочемо ризикувати з дельта-варіантом. Якщо світ чомусь навчив нас, то тому, що слід бути обережним з цим варіантом", - наголосила Ардерн.

Новий локдаун було запроваджено в Новій Зеландії у вівторок минулого тижня після того, як було підтверджено один новий випадок інфікування коронавірусом в Окленді, зазначає агентство dpa.

Наразі в Новій Зеландії закриті більшість магазинів і школи. За даними влади країни, було зафіксовано всього 154 особи, які хворіють на COVID-19, зокрема, через поширення дельта-варіанту коронавірусу.

Всього на острівній державі проживає п'ять мільйонів людей. З початку пандемії коронавірусу - з березня 2020 року - країна значною мірою самоізолювалася від зовнішнього світу. За весь час пандемії у Новій Зеландії виявили 2874 зараження коронавірусом, з них 26 людей померли.

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