 COVID-19: у Новій Зеландії продовжили локдаун | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.08.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: у Новій Зеландії продовжили локдаун

Загальнонаціональний суворий карантин у Новій Зеландії діятиме щонайменше до 28 серпня. Його продовжили після виявлення 38 нових інфікувань коронавірусом в країні.

Тестування на коронавірус у Новій Зеландії

Тестування на коронавірус у Новій Зеландії

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн повідомила у понеділок, 23 серпня, що локдаун у країні триватиме щонайменше до 28 серпня.

Вона оголосила про це рішення після того, як в Новій Зеландії виявили  38 нових випадків зараження коронавірусом. Більшість заражень із цього спалаху були зафіксовані в найбільшому місті країни Окленді та у столиці Веллінгтоні.

"Нам потрібна додаткова інформація. Ми не хочемо ризикувати з дельта-варіантом. Якщо світ чомусь навчив нас, то тому, що слід бути обережним з цим варіантом", - наголосила Ардерн.

Новий локдаун було запроваджено в Новій Зеландії у вівторок минулого тижня після того, як було підтверджено один новий випадок інфікування коронавірусом в Окленді, зазначає агентство dpa.

Наразі в Новій Зеландії закриті більшість магазинів і школи. За даними влади країни, було зафіксовано всього 154 особи, які хворіють на COVID-19, зокрема, через поширення дельта-варіанту коронавірусу.

Всього на острівній державі проживає п'ять мільйонів людей. З початку пандемії коронавірусу - з березня 2020 року - країна значною мірою самоізолювалася від зовнішнього світу. За весь час пандемії у Новій Зеландії виявили 2874 зараження коронавірусом, з них 26 людей померли. 

Читайте також: Фактчек: Чи захищають вакцини від дельта-варіанту коронавірусу

 

 

Дивитись відео 01:25

Чому віруси мутують? І чи небезпечно це для людей? (15.01.2021)

Також за темою

*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 25.05.21 *** News Bilder des Tages May 25, 2021, Kiev, Kiev, Ukraine: A health worker enters in an area with covid-19 patients with extreme situation in the intensive cares area of a hospital in Kiev, Ukraine. Banners in the plastic barrier say Stop red zone Kiev Ukraine - ZUMAa131 20210525_zap_a131_003 Copyright: xCelestinoxArcexLavinx

В Україні підтвердили 147 випадків зараження дельта-варіантом коронавірусу 05.08.2021

Дельта-варіант коронавірусу шириться Україною, в країні зафісковано вже 147 інфікувань. Ситуація погіршується в кожній області України і спалаху можна очікувати не тільки в окремих областях, а всюди, заявили в МОЗ.

Thumbnail für das CMS Video: How dangerous is the delta variant in Germany? # 30.06.2021 # korriclipHD © DW

Дельта-варіант коронавірусу поширюється у США та в Європі 08.07.2021

Понад половина нових випадків заражень коронавірусом у США припадає на дельта-варіант. У Нідерландах стрімке зростання числа заражень так само пов'язують з дельта-варіантом.

02.06.2021, Borkwalde, Brandenburg, Auf verschiedenen Corona Modellen stehen die neuen Namen der Coronavirus Varianten.

Дельта-варіант коронавірусу стрімко поширюється у світі 27.06.2021

Дельта-варіант коронавірусу поширюється у світі, тож деякі країни відкладають скасування коронавірусних обмежень. Водночас ВООЗ інформує, що поширення пандемії COVID-19 у цілому сповільнюється.

Реклама

Докладно

Анґела Меркель під час візиту до Києва, 22 серпня 2021 року

Меркель йде, залишивши Україні важкий спадок

Путін задоволений підсумками візиту Меркель, а Зеленський не приховував розчарування, вважає Роман Гончаренко.  

Нафтогаз України та RWE підписали рефорандум щодо водородних проєктів

"Нафтогаз" та RWE співпрацюватимуть у водневих проєктах

НАК "Нафтогаз України" та RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати в сфері розвитку водневих проєктів.  