COVID-19: у Львові відклали відкриття перукарень і магазинів одягу

Через зростання числа інфікованих коронавірусом у Львові відклали відкриття перукарень, салонів краси, магазинів одягу і взуття, повідомив у п'ятницю, 8 травня, міський голова Андрій Садовий. "12 травня ми скликаємо позачергове засідання комісії. Тоді ухвалимо рішення про роботу перукарень, салонів краси й можливість продажу одягу та взуття. Відстрочка певних дозволів пов'язана зі збільшенням кількості захворювань COVID-19 у Львові та області", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

При цьому, з 11 травня у Львові будуть відкриті для відвідування парки, сквери та спортивні майданчики для індивідуального заняття спортом. Також буде відновлено торгівлю промисловою групою товарів, крім одягу і взуття.

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"Усі крамниці з господарськими та іншими товарами працюватимуть. Так розвантажимо наплив покупців із великих торговельних центрів. Також запрацюють літні тераси кафе та ресторанів. Треба розуміти, що всі ці речі можливі тільки в разі суворого дотримання протоколів", - написав Садовий.

За даними міністерства охорони здоров'я, за останню добу у Львівській області було зафіксовано 65 нових випадків коронавірусу. Загалом станом на 8 травня в області інфікувалось 660 людей.