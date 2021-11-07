COVID-19: у Лейпцигу відбувся протест проти карантинних обмежень

Більше тисячі людей у східнонімецькому місті Лейпциг вийшли у суботу, 6 листопада, на демонстрацію проти запроваджених урядом заходів у боротьбі з пандемією COVID-19. Поліція затримала 24 особи, які прийшли на акцію з забороненими предметами, повідомляє dpa.

Організатори очікували, що участь в марші у центрі міста візьмуть три тисячі людей. Однак через погіршення епідеміологічної ситуації у федеральній землі Саксонія, де розташований Лейпциг, було дозволено лише мітинг однієї тисячі учасників. Проте, на вулиці вийшло більше людей. Вони намагалися влаштувати протестну ходу в центрі міста, а також прорватися до місця проведення дозволеного мітингу, але поліція їх зупиняла.

Водночас у місті також відбулися контрдемонстрації на підтримку ухвалених обмежень для стримання розповсюдження коронавірусу.

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Погіршення ситуації з COVID-19

Тим часом Саксонія належить до регіонів, де нині найвищий рівень захворюваності на коронавірус в Німеччині. Крім того, в Саксонії нижчий рівень вакцинації, ніж в інших землях.

У відповідь на погіршення епідситуації з 8 листопада в Саксонії запроваджують жорсткіші карантинні обмеження. За новими правилами, відвідувати ресторани, бари, клуби, дискотеки та інші громадські заклади, а також масові заходи, які відбуваються в закритих приміщеннях, зможуть лише повністю вакциновані люди або ж ті, хто нещодавно одужав від коронавірусу. Досі невакциновані особи могли відвідувати громадські заклади та масові зібрання, показуючи негативний результат тесту на COVID-19. Саксонія стала першою федеральною землею Німеччини, яка ухвалила такі обмеження для невакцинованих. Виняток зроблено лише для дітей і тих, кому не можна робити щеплення з медичних причин.

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