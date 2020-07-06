COVID-19: у Каталонії треба буде постійно носити маску

Регіональна влада Каталонії запроваджує надзвичайно жорсткі правила використання захисних масок. Починаючи з четверга, 9 липня, в регіоні треба постійно носити маску за межами помешкань - навіть у ситуаціях, коли є можливість дотримуватися соціальної дистанції в півтора метра. Про це в середу, 8 липня, оголосив глава каталонського уряду Кім Торра.

Цей захід став реакцією на зростання кільксоті випадків зараження коронавірусом. Поки що невідомо, чи треба буде весь час носити маску також у кафе чи на пляжі, а також як довго цей припис буде чинним. Утім, речник глави уряду ще 7 липня заявив, що нове правило діятиме всюди, незалежно від відстані між людьми.

Зараз в Іспанії треба носити маску за межами приміщень лише в тих ситуація, коли неможливо достримуватися півтораметрової соціальної дистанції. На пляжах, у кав'ярнях те ресторанах люди переважно масок не носять.

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Нагадаємо, що 4 липня влада Каталонії відновила дію обмежувальних заходів в районі Сагрія з населенням понад 200 тисяч осіб в провінції Льєда. Згодом в Іспанії на повторний карантин закрили ще один регіон - провінцію Луго в атономній області Галісія.

Іспанія є однією з країн, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Хвороба забрала життя 28,4 тисячі іспанців, заразилися коронавірусом приблизно 250 тисяч осіб. Утім, з травня кількість хворих значно зменшилася.