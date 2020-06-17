 COVID-19: у Кабміні повідомили, що отримали найбільший гумвантаж з Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2020

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Новини

COVID-19: у Кабміні повідомили, що отримали найбільший гумвантаж з Китаю

До Києва прибув літак з КНР з найбільшим за обсягами гумвантажем для протидії COVID-19, заявили в уряді. Літак привіз понад мільйон захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, рукавички, тестові системи.

До Києва прибув літак з КНР з найбільшим за обсягами гумвантажем для продидії COVID-19

До Києва прибув літак з КНР з найбільшим за обсягами гумвантажем для продидії COVID-19

У Київ в середу, 24 червня, прибув літак з Пекіна, який привіз найбільший за обсягами гуманітарний вантаж для протидії поширенню COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

"До Києва прибули понад 1 мільйон захисних масок, медичні респіратори, захисні костюми, окуляри, екрани і рукавички, інфрачервоні термометри, тестові системи для виявлення COVID-19, дезінфектанти і антисептики", - йдеться у повідомленні.

Крім того, літаком ЗСУ було доставлено в Україну десять апаратів штучної вентиляції легень, додали в уряді.

Як зазначається у повідомленні, за рекомендаціями донорів, міністерство охорони здоров'я України адресно розподілить вантаж серед центральних органів виконавчої влади, державних лікарень Києва та регіонів, низки обласних і міських держадміністрацій, університетів, організацій, зокрема Товариства Червоного Хреста тощо.

До формування вантажу в Китаї долучилися 39 державних і приватних організацій, міністерств, відомств, компаній і асоціацій. Координацію роботи зі збирання, транспортування і отримання вантажу здійснювали дипломати МЗС і посольства України в КНР, за сприяння міністерства охорони здоров'я та держпідприємства "Укрвакцина".

У свою чергу, посол Китаю в Україні Фань Сяньжун повідомив, що вартість переданого Україні вантажу становить понад мільйон доларів. 

Він відзначив, що наразі в Україні, незважаючи на усі вжиті заходи, ситуація з новим коронавірусом залишається напруженою. "Ми сподіваємося, що ці вантажі допомагатимуть українському народу. Ми хочемо, щоб український народ якомога раніше здобув остаточну перемогу над цим новим коронавірусом", - сказав посол на брифінгу в аеропорту "Бориспіль", передає агенція "Інтерфакс-Україна.

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