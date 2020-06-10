 COVID-19: у Бразилії зафіксували майже 35 тисяч випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.06.2020

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Новини

COVID-19: у Бразилії зафіксували майже 35 тисяч випадків за добу

У Бразилії 16 червня зафіксували майже 35 тисяч інфікувань. Це - рекордна кількість заражень у країні з початку епідемії. Також було підтверджено 1282 випадки смерті від коронавірусу.

Графіті у Ріо-де-Жанейро

Графіті у Ріо-де-Жанейро

У Бразилії у вівторок, 16 червня, підтвердили 34 918 нових випадків інфікування коронавірусом та 1282 смерті внаслідок спричиненої ним хвороби COVID-19, повідомляє міністерство охорони здоров'я країни. Ця кількість інфікувань є рекордом за добу з початку епідемії у країні.

Всього у Бразилії офіційно підтвердили понад 923 тисячі заражень COVID-19 та 45 241 смертельний випадок. Країна посідає друге місце за кількістю інфікувань і смертей у світі після США.

Водночас експерти зазначають, що у Бразилії з населенням у 212 мільйонів людей проводиться недостатньо тестувань, через що справжня кількість інфікованих може бути більшою, пише агенція AFP.

Раніше ультраправий президент країни Жаір Болсонару намагався применшити небезпеку коронавірусу і назвав його "маленьким грипом". Він закликав губернаторів скасувати карантинні заходи, які негативно впливають на економіку країни. Під час карантину президент виходив на мітинги за скасування обмежувальних заходів через коронавірус. Також Болсонару погрожує виходом своєї країни з ВООЗ за прикладом США.

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