COVID-19: уряд Великобританії пришвидшує темпи вакцинації

Уряд Великобританії узяв курс на пришвидшення темпів вакцинації населення країни. Згідно зі зробленою у неділю, 21 лютого, заявою уряду, до кінця липня всі дорослі у Великобританії мають отримати першу дозу вакцини від коронавірусу.

Крім того, вже до середини квітня всім особам, яким більше 50 років, повинна бути запропонована перша вакцинація. Такі заяви британських урядовців означають значне прискорення оголошеного раніше амбітного графіку щеплень від коронавірусу. Попередні цілі полягали у вакцинації всіх осіб, яким більше 50 років, до травня, а до вересня - всіх дорослих британців, нагадує агенція новин AFP.

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Великобританія є однією з тих країн світу, що найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Там померло понад 120 тисяч інфікованих коронавірусом осіб.

Великобританіярозпочала масову кампанію з вакцинації8 грудня 2020 року.

Про досягнення першого етапу вакцинації повідомлялося в середині лютого, коли першу дозу вакцини отримали 15 мільйонів британців, в тому числі люди старше 70 років і медперсонал. Згідно з офіційними даними, станом на 20 лютого ще 2,2 мільйона людей отримали перше щеплення проти коронавірусу. Тобто це означає, що третина населення країни вже отримала першу дозу вакцини.

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Планується, що 22 лютого прем'єр-міністр країни Борис Джонсон оприлюднить у парламенті свій план "обережного і поступового" послаблення нинішніх жорстких протиепідемічних обмежень. Досі пріоритетом в уряді називали відновлення шкільних занять, що можуть поетапно починати з 8 березня.

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