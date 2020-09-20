 COVID-19: уряд Великобританії посилює протиепідемічні заходи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2020

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Новини

COVID-19: уряд Великобританії посилює протиепідемічні заходи

Починаючи з 24 вересня, ресторани та паби в Великобританії закриватимуться о 22:00, вирішили в британському уряді. Протягом останнього часу в країні спостерігається стрімке зростання випадків коронавірусу.

Заклади громадського харчування в Лондоні

Клієнтів можна буде обслуговувати тільки за столом

На тлі стрімкого зростання кількості нових зафіксованих випадків коронавірусу уряд Великобританії вирішив посилити протиепідемічні заходи. Про це ввечері понеділка, 21 вересня, повідомили в британському уряді.

Згідно з заявою британського прем'єра Бориса Джонсона, починаючи з четверга, 24 вересня, всі ресторани та паби працюватимуть до 22:00. Крім того, клієнтів дозволяється обслуговувати лише за столом, наголосили на Даунінг-стріт, передає інформагенція dpa.

В уряді зазначили, що в окремих регіонах Північної та Центральної Англії такі заходи вже запровадили. Очікується, що у вівторок, 22 вересня, Джонсон звернеться з промовою до народу через ситуацію з коронавірусом у країні. Впродовж останніх днів, у Великобританії спостерігалося стрімке зростання кількості нових виявлених випадків зараження коронавірусом. В середньому щодня додавалося від 3,5 до чотирьох тисяч нових випадків.

Якщо вірус і надалі поширюватиметься з тією ж швидкістю, то вже до середини жовтня Великобританія може досягти показника в майже 50 тисяч випадків на день, застерігають провідні експерти в галузі охорони здоров'я. Тож тепер уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших обмежень на два-три тижні, під час яких ресторани та паби можуть знову повністю закрити.

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В уряді запевнили, що розуміють "проблеми, які породжують нові обмежувальні заходи для бізнесу і приватних осіб". Водночас урядовці наголошують на важливості стабілізувати систему охорони здоров'я.

Нещодавно британський уряд оголосив в Англії  про різке збільшення штрафів за порушення умов карантину, насамперед самоізоляції. Очікується, що подібні заходи згодом поширяться й на Уельс, Шотландію та Північну Ірландію, передає інформагенція AFP.

  • Коли світ навколо зупиняється

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Коли світ навколо зупиняється

    Лауреат різноманітних нагород фотограф Вей Джиан Чан закарбував на своїх світлинах сюрреалістичну атмосферу в майже спорожнілому Лондоні. Більшість його робіт - це колажі, в яких виринають контрастуючі графіті на кшталт "Надія" чи "Омана". На цій роботі зображені два велосипедисти, які проїжджають повз плакати митця Марка Тітчнера. Меседж: "Будь ласка, повірте, ці дні минуть".

  • На них тримається вся система

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    На них тримається вся система

    "Не всі супергерої носять плащі", - таким є меседж фотографа Джорджа Коппока. На своїх портретах він зобразив "системнозначущих" жителів Лідса, які підтримували функціонування міста під час карантину: медичний персонал, а також лікарі, селяни, працівники супермаркетів, поліцейські та волонтери. На фото: медсестра одного з пологових будинків.

  • Розірваний зв'язок

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Розірваний зв'язок

    Серія світлин Флори Луна ґрунтується на ідеї, що вже до карантину між людьми та світом навколо існував фільтр, який тепер лише посилився. "Пандемія не лише встановила більше фізичних меж для наших контактів з іншими, такі як монітори комп'ютерів, маски та перегородки з прозорого пластику, але й посилила межі, які існували в реальному світі".

  • Затиснені у власні домівки

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Затиснені у власні домівки

    Багатьом родинам довелося виконувати свою роботу та продовжувати шкільне навчання з дому, не знаючи, чим це скінчиться: просто жах. Відчуття власної неспроможності Клер Ермітейдж посилювали повідомлення батьків-ентузіастів у соціальних мережах, які описували "чудові проєкти" зі своїми дітьми. Фотографиня вирішила зайняти гумористичну перспективу, аби закарбувати власне становище під час карантину.

  • Під тиском

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Під тиском

    Коли почалася пандемія, ландшафтний фотограф Скотт Стівенс мусив тимчасово припинити свою роботу. Він вирішив опрацьовувати свої світлини за домашнім робочим столом та дати таким чином свою візуальну "заряджену емоціями відповідь на нинішню кризу". Його серія "Під тиском" демонструє настінний барометр поряд із фотографією неба з вікна кімнати фотографа.

  • Фейкова вулична сцена

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Фейкова вулична сцена

    Зазвичай Кріс Сілк фотографує вуличні сцени. Під час карантину він експериментував із власними фотографіями міста: він брав фігури з модельної залізниці свого батька чи інші предмети домашнього вжитку та вмонтовував їх у ту чи іншу сцену з природним доступом світла. "Немає нудних місць для фотографій", - прокоментував він особливі робочі умови.

  • Тваринний світ під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Тваринний світ під час карантину

    Володар різних нагород фотограф Іан Вейд зазвичай фотографує диких тварин на вулицях міста. Тепер же він узявся експериментувати з пластиковими фігурками тварин його дворічної доньки, аби вони виглядали природно. Він відчував на собі багато дивних поглядів, коли лежав на животі в струмку, аби сфотографувати цього пластикового бенгальського тигра.

  • Прогулянка під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Прогулянка під час карантину

    Документальна фотографиня Джастін Дезмонд під час ізоляції познайомилася з абсолютно невідомими їй людьми. "Одного сонячного дня я вийшла зі своєю камерою та запитувала в небагатьох людей, яких зустрічала на своєму шляху, чи можна їх сфотографувати та як вони переживають карантин". Результат - серія фотографій, зроблена на відстані двох метрів від об'єктів.

  • Листи дорогим серцю людям

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Листи дорогим серцю людям

    "Через страх, який ми відчуваємо перед тим, що нам іще доведеться пережити через вірус, ми сумуємо за іншими більше ніж зазвичай", - переконана фотографиня Акіко Дюпон. Це надихнуло її попросити своїх сусідів на півдні Лондона написати листа людині, про яку вони часто думають під час карантину. Семирічна Софія (на фото) написала своїй бабусі в Канаді.

  • Карантинний балет

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Карантинний балет

    11-річний син фотографині Гемми Гріффітс танцює балет. Тренувань під час карантину не було, тож він займався вдома, через що "його надзвичайно довге волосся літало по квартирі". Вона закарбувала його заняття на фото, "аби згадувати про ці дивні часи та закарбувати варту подиву красу його рухів у абсолютно звичайній оселі".

  • Проєкт Надія: танцювальники під час карантину

    COVID-19: карантин очима британських фотографів

    Проєкт "Надія": танцювальники під час карантину

    Фотографиня Сенем Піс так само отримала натхнення від балету. Вона сфотографувала одразу кількох танцівниць і танцівників. "Усі ми раптом опинилися в ситуації, якої ми не могли собі до цього уявити", - написала вона. Для неї танцівники стали водночас символом життєствердного меседжу: "Завжди є надія. Завжди є радість у житті".

    Автор: Елізабет Ґренір


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