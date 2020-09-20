COVID-19: уряд Великобританії посилює протиепідемічні заходи

На тлі стрімкого зростання кількості нових зафіксованих випадків коронавірусу уряд Великобританії вирішив посилити протиепідемічні заходи. Про це ввечері понеділка, 21 вересня, повідомили в британському уряді.

Згідно з заявою британського прем'єра Бориса Джонсона, починаючи з четверга, 24 вересня, всі ресторани та паби працюватимуть до 22:00. Крім того, клієнтів дозволяється обслуговувати лише за столом, наголосили на Даунінг-стріт, передає інформагенція dpa.

В уряді зазначили, що в окремих регіонах Північної та Центральної Англії такі заходи вже запровадили. Очікується, що у вівторок, 22 вересня, Джонсон звернеться з промовою до народу через ситуацію з коронавірусом у країні. Впродовж останніх днів, у Великобританії спостерігалося стрімке зростання кількості нових виявлених випадків зараження коронавірусом. В середньому щодня додавалося від 3,5 до чотирьох тисяч нових випадків.

Якщо вірус і надалі поширюватиметься з тією ж швидкістю, то вже до середини жовтня Великобританія може досягти показника в майже 50 тисяч випадків на день, застерігають провідні експерти в галузі охорони здоров'я. Тож тепер уряд розглядає можливість запровадження жорсткіших обмежень на два-три тижні, під час яких ресторани та паби можуть знову повністю закрити.

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В уряді запевнили, що розуміють "проблеми, які породжують нові обмежувальні заходи для бізнесу і приватних осіб". Водночас урядовці наголошують на важливості стабілізувати систему охорони здоров'я.

Нещодавно британський уряд оголосив в Англії про різке збільшення штрафів за порушення умов карантину, насамперед самоізоляції. Очікується, що подібні заходи згодом поширяться й на Уельс, Шотландію та Північну Ірландію, передає інформагенція AFP.