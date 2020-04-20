COVID-19: Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень
20 українських медиків залишаться в Італії на тиждень довше. Вони вивчають досвід лікування хвороби COVID-19 і допомагають боротися з епідемією.
Лікарі біля пацієнта з COVID-19 у лікарні поблизу Мілана. Фото з архіву
20 українських медиків-добровольців, які перебуваютьв Італії, щоб надавати допомогу хворим на COVID-19, залишаться там на тиждень довше, ніж планувалося. Медики мають повернутися в Україну 25 квітня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу в понеділок, 20 квітня.
"Відрядження мало тривати два тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня, перебування наших медичних працівників в Італії. Після погодження з нашими фахівцями, які перебувають там... ми продовжили їм відповідне відрядження", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".
Українські медики перебувають в Італії з 4 квітня. Як раніше повідомляв міністр внутрішніх України Арсен Аваков, серед відряджених - анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти і медсестри. Захисними засобами їх забезпечила українська сторона.
В Італії українські медики мають вивчити досвід боротьби з коронавірусом.
За даними Університету Джонса Гопкінса (США), Італія - третя у світі за кількістю інфікованих коронавірусом (майже 179 тисяч людей). Понад 23 тисяч пацієнтів померли, більш ніж 47 тисяч одужали.
Загальна кількість інфікованих людей у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків набагато більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.
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