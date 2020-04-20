COVID-19: Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень

20 українських медиків-добровольців, які перебуваютьв Італії, щоб надавати допомогу хворим на COVID-19, залишаться там на тиждень довше, ніж планувалося. Медики мають повернутися в Україну 25 квітня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу в понеділок, 20 квітня.

"Відрядження мало тривати два тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня, перебування наших медичних працівників в Італії. Після погодження з нашими фахівцями, які перебувають там... ми продовжили їм відповідне відрядження", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Українські медики перебувають в Італії з 4 квітня. Як раніше повідомляв міністр внутрішніх України Арсен Аваков, серед відряджених - анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти і медсестри. Захисними засобами їх забезпечила українська сторона.

В Італії українські медики мають вивчити досвід боротьби з коронавірусом.

За даними Університету Джонса Гопкінса (США), Італія - третя у світі за кількістю інфікованих коронавірусом (майже 179 тисяч людей). Понад 23 тисяч пацієнтів померли, більш ніж 47 тисяч одужали.

В Україні станом на ранок понеділка, 20 квітня, було зафіксовано 5710 випадків інфікування коронавірусом. Від початку епідемії COVID-19 у країні провели 58 тисяч ПЛР-тестів.

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

Загальна кількість інфікованих людей у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків набагато більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.

Дивитись відео 01:18 Поділитись В Італії 104-річна жінка поборола коронавірус (09.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3ah5q В Італії 104-річна жінка поборола коронавірус (09.04.2020)