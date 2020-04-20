 COVID-19: Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19: Українські медики в Італії залишаться ще на тиждень

20 українських медиків залишаться в Італії на тиждень довше. Вони вивчають досвід лікування хвороби COVID-19 і допомагають боротися з епідемією.

Італія, коронавірус, пандемія, медики

Лікарі біля пацієнта з COVID-19 у лікарні поблизу Мілана. Фото з архіву

20 українських медиків-добровольців, які перебуваютьв Італії, щоб надавати допомогу хворим на COVID-19, залишаться там на тиждень довше, ніж планувалося. Медики мають повернутися в Україну 25 квітня. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу в понеділок, 20 квітня.

"Відрядження мало тривати два тижні, але було звернення італійської сторони щодо продовження ще на тиждень, тобто до 25 квітня, перебування наших медичних працівників в Італії. Після погодження з нашими фахівцями, які перебувають там... ми продовжили їм відповідне відрядження", - цитує міністра інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Українські медики перебувають в Італії з 4 квітня. Як раніше повідомляв міністр внутрішніх України Арсен Аваков, серед відряджених - анестезіологи, реаніматологи, інфекціоністи, терапевти і медсестри. Захисними засобами їх забезпечила українська сторона.

В Італії українські медики мають вивчити досвід боротьби з коронавірусом.

За даними Університету Джонса Гопкінса (США), Італія - третя у світі за кількістю інфікованих коронавірусом (майже 179 тисяч людей). Понад 23 тисяч пацієнтів померли, більш ніж 47 тисяч одужали. 

В Україні станом на ранок понеділка, 20 квітня, було зафіксовано 5710 випадків інфікування коронавірусом. Від початку епідемії COVID-19 у країні провели 58 тисяч ПЛР-тестів.

Як повідомлялося, в Європі (включно з Росією та Туреччиною) зареєстрували понад 1 мільйон заражень коронавірусом. Більш ніж 100 тисяч людей померли.

Загальна кількість інфікованих людей у світі днями перевищила два мільйони. Експерти вважають, що справжня кількість випадків набагато більша, оскільки багатьом країнам бракує тестів і ресурсів для проведення досліджень.

Дивитись відео 01:18

В Італії 104-річна жінка поборола коронавірус (09.04.2020)

  • Жителька Риму вигулює собаку

    Із собакою і карантин не страшний

    Добре мати чотирилапого друга...

    Ніколи не хотіли завести собаку? Під час карантину в багатьох країнах, у тому числі й Україні, володіння собакою стало певним привілеєм. Бажання вигуляти песика ще ніколи не було настільки сильним. Тож деякі власники домашніх тварин не можуть відбитися від прохань сусідів вигуляти їхнього собаку. За інформацією ЗМІ, деякі з них готові навіть заплатити за таку "послугу".

  • Самоізоляція в компанії собаки

    Із собакою і карантин не страшний

    Самоізоляція в компанії домашнього улюбленця

    Часті прогулянки під час пандемії COVID-19 збивають із пантелику деяких псів. Раптово усе інакше: господарі цілими днями сидять удома, частіше пестять та надзвичайно багато говорять. Щоденна рутина змінюється, а емоційний стрес господарів передається і багатьом чотирилапим.

  • Жінка у Римі вигулює свою домашню свиню

    Із собакою і карантин не страшний

    Лапи чи ратиці? Друзі бувають різними

    У районі Рима Тестаччо жінка вигулює свою напрочуд чисту і, можливо, навіть напарфумлену домашню свинку Dior. Викликана коронавірусом криза спричинила рідкісну любов до тварин і на Сардинії. Так, деякі жителі міста Мамояда змусили міського голову Лучано Бароне нагадати їм, що вигулювати дозволено лише справжніх, а не плюшевих собак.

  • Пес на тлі повідомлення про заходи проти поширення коронавірусу

    Із собакою і карантин не страшний

    COVID-19 мене не турбує

    Чи може собака підхопити коронавірус і передати його людині? За даними Інституту здоров'я тварин імені Фрідріха Леффлера, не було зафіксовано жодного випадку подібного зараження чи передачі інфекції. Теоретично збудник може потрапити на хутро собаки, коли її гладить інфікована коронавірусом особа. Але ризик передачі інфекції низький, зазначають науковці.

  • Чоловік в масці й рукавичках фотографується з собакою в Лівані

    Із собакою і карантин не страшний

    Фото з домашнім улюбленцем

    Собака й господар: у часи пандемії COVID-19 ці стосунки можуть виявитися міцними, як скеля. У Лівані господар позує зі своїм псом перед скелею Рауш. Символ Бейрута, який також називають "голубиною скелею", можна побачити безпосередньо з набережної ліванської столиці. Тут щорічно проводилися змагання зі стрибків у воду.

  • Перехожий у Каракасі намагається захистити себе та свого собаку за допомогою власноруч пошитих масок

    Із собакою і карантин не страшний

    Освідчення в жовтому

    Президент Венесуели Ніколас Мадуро запровадив у країні карантин одразу після реєстрації першого випадку інфікування коронавірусом у середині березня. Система охорони здоров'я Венесуели перебувала на межі колапсу ще до епідемії COVID-19. У лікарнях бракує мила, засобів дезінфекції й захисного одягу. Цей перехожий у Каракасі намагається захистити себе та свого собаку за допомогою саморобних масок.

  • Чоловік із собакою віддаляються на майже порожньому поромі від Сієтла

    Із собакою і карантин не страшний

    Геть із міста!

    Апокаліптична сцена: чоловік із собакою віддаляються на майже порожньому поромі від Сієтла, що видніється на горизонті. У США коронавірус значною мірою зупинив громадське життя, і рух поромів працює в обмеженому режимі. Кількість інфікованих у країні швидко зростає.

  • Жінка з собакою

    Із собакою і карантин не страшний

    Мій пес, моя душа

    У Німеччині не потрібно мати собаку, аби витримати запроваджені для боротьби з коронавірусом заходи. У країні з середини березня діють обмеження соціальних контактів, однак заборони на вихід із дому без поважної причини немає. Вийти на прогулянку можна - самому або удвох. І, звичайно ж, із чотирилапим другом.

    Автор: Астрід Пранґе, Олексій Яковійчук


Також за темою

Ukraine Kiew | Coronavirus | Temperaturmessung Evakuierte aus Polen

В Україні підтверджено 5710 випадків COVID-19 20.04.2020

За добу 19 квітня в Україні зафіксували ще 261 випадок інфікування коронавірусом. Однак, за даними МОЗ, 7 областей за минулу добу не надали інформації про ПЛР-тестування громадян на коронавірус.

Ukraine Donezk Osterfeier Orthodoxe Kirche

У МОЗ України пояснили зростання кількості випадків COVID-19 19.04.2020

Серед причин зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні - відвідування церков у Вербну неділю та той факт, що у країні проводять більше ПЛР-тестів. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus

Коронавірус: як під час тесту ліків від COVID-19 померло 11 бразильців 16.04.2020

Великі дози протималярійного препарату в лікуванні COVID-19 можуть викликати важкі порушення сердечного ритму. В Україні цей препарат входить до протоколів лікування хвороби.

Реклама

Докладно

Російський студент Мизайло Новосьолов вимушений жити в аеропорту Франкфурта

Маже "Термінал": росіянин живе в аеропорту Франкфурта

Прикордонники відмовили росіянину у в'їзді до ФРН. Тепер він живе в аеропорту Франкфурта.  

біргартен, Німеччина, карантин

Броварні у ФРН страждають від наслідків COVID-19

Карантин боляче вдарив по пивоварінню в Німеччині. Водночас зріс попит на вино.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  