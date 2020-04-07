COVID-19: Стан Бориса Джонсона покращився

Хворий на COVID-19 прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон залишається в лікарні, однак, за даними британського уряду, стан його здоров'я покращився.
Стан здоров'я прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона покращився
Стан здоров'я прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона поступово покращується, але він ще перебуває у відділенні інтенсивної терапії в лікарні. Про це у четвер вранці, 9 квітня, повідомив британський міністр культури Олівер Дауден.
"Я думаю, що йому стає краще (...) У нього стан стабільний, він покращується, Джонсон вже сидів і контактував з медперсоналом", - цитує слова міністра інформагенція Reuters.
Напередодні ввечері пресслужба офісу Джонсона опублікувала коротке повідомлення, у якому зазначено, що "стан прем'єр-міністра продовжує неухильно покращуватися" і що 55-річний Джонсон залишається в реанімації.
Нагадаємо, Борис Джонсон потрапив до лікарні 5 квітня, за 10 днів після того, як стало відомо про його інфікування новим коронавірусом. Його госпіталізували, бо у прем'єра зберігалися стійкі симптоми COVID-19. Увечері наступного дня його перевели до реанімації через раптове погіршення стану. Джонсон отримував кисневу підтримку, але потреби підключати його до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) не було.
Згідно з останніми даними університету імені Джонса Гопкінса, у Великобританії зафіксовано більше 61 тисячі інфікувань новим коронавірусом SARS-CoV-2. Більше 7,1 тисячі людей померли внаслідок викликаної ним хвороби COVID-19, а 345 одужали.
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