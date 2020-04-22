COVID-19: Рада ЄС дала "зелене світло" на 1,2 мільярда євро допомоги Україні

Посли держав ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії надати три мільярди євро макрофінансової допомоги десяти сусіднім з Євросоюзом країнам. З цієї суми для України передбачено 1,2 мільярда євро. Таке рішення ухвалили у вівторок, 5 травня, повідомила пресслужба Ради ЄС. Ці кошти повинні допомогти країнам вистояти економічну кризу, спричинену пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

"Країни політики розширення та сусідства є нашими найближчими партнерами. Зараз більше, ніж будь-коли, вкрай необхідно об'єднатися та продемонструвати солідарність перед лицем економічних і соціальних наслідків цієї глобальної кризи", - заявив Здравко Марич, міністр фінансів Хорватії, яка нині головує в Раді ЄС.

Крім України, допомогу отримають Грузія (150 мільйонів євро), Молдова (100 мільйонів). Після України найбільший пакет отримає Туніс - 600 мільйонів євро. Ці програми діятимуть 12 місяців. Перший транш ЄС планує виділити після погодження меморандуму про взаєморозуміння між Єврокомісією та урядом кожної конкретної країни.

Другий транш може бути виділено не раніше ніж за три місяці після першого. Для отримання макрофінансової допомоги кожна з країн повинна буде виконати вимоги, які будуть прописані у меморандумі. Однією з центральних умов виділення цих кредитів є продовження співпраці з МВФ.

Тепер програму макрофінансової допомоги повинен підтримати Європарламент. Після цього остаточне затвердження потребуватиме ще одного рішення Ради ЄС.

Макрофінансова допомога - це кредити, які Євросоюз виділяє сусіднім країнам, котрі мають проблеми з підтримкою свого платіжного балансу. Нині для України діє четверта програма такої допомоги у розмірі одного мільярда євро. Половину цих коштів Київ вже отримав.

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