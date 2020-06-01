 COVID-19: прем′єр Вірменії заявив про критичну ситуацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2020

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COVID-19: прем'єр Вірменії заявив про критичну ситуацію

У Вірменії критична ситуація через епідемію COVID-19, заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян, який також інфікувався коронавірусом.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також інфікувався COVID-19

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян також інфікувався COVID-19

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що у його країні склалася критична ситуація через епідемію COVID-19. "Ми досягли критичної позначки і крокуємо пеклом. У Вірменії зараз є понад 200 хворих, які чекають черги на госпіталізацію. Система охорони здоров'я перевантажена і не встигає госпіталізувати хворих", - сказав Пашинян на брифінгу в суботу, 6 червня, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Пашиняна, у країні зареєстрували випадок, коли через запізніле надання медичної допомоги померла людина. "Два випадки смерті зареєстровані, коли пацієнт був у загальному відділенні, оскільки в реанімаційному відділенні не було місць", - додав він.

Вірменський прем'єр також зазначив, що уряд обговорював можливість оголошення локдауну. "Але все ж вирішили, що подібне рішення не призведе до бажаного результату. Не тільки тому, що економічні наслідки будуть тяжкими, а оскільки переконані, і моніторинг показує, що карантин не буде дотримуватися на належному рівні", - зазначив прем'єр Вірменії.

За останню добу у Вірменії виявили коронавірус у 766 осіб. Всього COVID-19 підтвердили у 13130 людей. Кількість жертв вірусу за останню добу зросла на 13 людей до 272 осіб. Водночас одужали 4014 осіб, з них - 294 людини за останню добу.

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