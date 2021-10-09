 COVID-19: Німеччина з 10 жовтня посилює правила в′їзду з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.10.2021

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Новини

COVID-19: Німеччина з 10 жовтня посилює правила в'їзду з України

Німеччина внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Запроваджено жорсткіші правила в'їзду з України, починаючи з 10 жовтня.

Український подорожувальник в аеропорту Бориспіль

З 10 жовтня правила в'їзду в Німеччину для українців стануть жорсткішими

Україна з неділі, 10 жовтня, оголошена в Німеччині зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в п'ятницю, 8 жовтня, на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI).

Люди, які в'їжджають на територію ФРН з цієї країни, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту. 

Крім України, з 10 жовтня до списку зон високого ризику також увійдуть Бруней, Естонія, Ємен і Латвія. Водночас з переліку виключили Азербайджан, Індонезію, Казахстан і Колумбію, а також низку територій, що належать Франції, і дві провінції Норвегії.

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Зонами підвищеної епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження COVID-19 особливо висока. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою.

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Протягом останнього часу в Україні різко зросла кількість заражень коронавірусом. Так, за добу 7 жовтня в Україні зафіксували 16 362 нових підтверджених випадки COVID-19. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 241 людина.

  

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