COVID-19: Німеччина з 10 жовтня посилює правила в'їзду з України

Україна з неділі, 10 жовтня, оголошена в Німеччині зоною високого ризику через рівень зараження коронавірусом. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в п'ятницю, 8 жовтня, на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI).

Люди, які в'їжджають на територію ФРН з цієї країни, за винятком, якщо вони повністю щеплені або одужали від COVID-19, мають відбути 10-денний карантин, вийти з якого можна буде лише через п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

Крім України, з 10 жовтня до списку зон високого ризику також увійдуть Бруней, Естонія, Ємен і Латвія. Водночас з переліку виключили Азербайджан, Індонезію, Казахстан і Колумбію, а також низку територій, що належать Франції, і дві провінції Норвегії.

Читайте також: МОЗ України зобов'язало вакцинуватись чиновників та освітян

Зонами підвищеної епідеміологічного ризику в Німеччині оголошують країни і регіони, де загроза зараження COVID-19 особливо висока. При цьому значення має не тільки кількість інфікованих. Враховуються й інші критерії, такі як темпи поширення коронавірусу, завантаженість лікарень і відсутність повних даних про ситуацію з хворобою.

Читайте також: Чи можливо досягти колективного імунітету від коронавірусу?

Протягом останнього часу в Україні різко зросла кількість заражень коронавірусом. Так, за добу 7 жовтня в Україні зафіксували 16 362 нових підтверджених випадки COVID-19. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла 241 людина.