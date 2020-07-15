 COVID-19: МОЗ України до вересня хоче збільшити вдвічі кількість тестів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.07.2020

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COVID-19: МОЗ України до вересня хоче збільшити вдвічі кількість тестів

Для цього проводяться закупівлі обладнання для лабораторій і робота з персоналом. Тим часом за останню добу в Україні було підтверджено понад 800 нових випадків коронавірусу.

COVID-19: МОЗ до вересня хоче тестувати вдвічі більше людей

COVID-19: МОЗ до вересня хоче тестувати вдвічі більше людей

Міністерство охорони здоров'я України має намір збільшити кількість тестувань на коронавірус вдвічі порівняно з нинішніми показниками. Про це у п'ятницю, 17 липня, повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"Надалі в нас у планах - максимально збільшувати потужності наших лабораторних центрів для того, щоб вони збільшували кількість тестувань. Зараз у планах - збільшити в два рази від тієї кількості тестувань, яке робиться на сьогодні", - сказав він, цитує агенція "Українські новини".

Степанов зазначив, що такого збільшення кількості проведених тестів міністерство планує досягти до вересня. З його слів, з цією метою проводяться закупівлі обладнання для лабораторій. Також проводиться робота з персоналом лабораторій.

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Понад 800 нових випадків COVID-19 за добу

Також Степанов повідомив свіжі дані щодо розповсюдження захворювання протягом останньої доби. Так, станом на ранок п'ятниці, 17 липня, виявлено 809 нових випадків COVID-19, 838 людей із числа раніше захворілих одужали, 11 хворих померли. За його словами, серед хворих - 65 дітей і 132 медики. Госпіталізовано 211 людей. Днем раніше, 16 липня, було 848 нових випадків COVID, 15 липня повідомлялося про 836 захворілих, 14 липня було 638 інфікованих, 13 липня повідомлялося про 612 хворих. 26 червня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1 109 нових заражених.

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Загалом з початку епідемії в Україні виявлено 57 264 випадки коронавірусу, померли з діагнозом COVID-19 1 456 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіє 26 039 осіб, що на 40 менше, ніж днем раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (132 випадків), Рівненській (88 випадків) та Івано-Франківській (67 випадків) областях, а також у Києві (76 випадків).

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