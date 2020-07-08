 COVID-19 може серйозно зашкодити мозку | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 12.07.2020

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Світ

COVID-19 може серйозно зашкодити мозку

Коронавірус SARS-CoV-2 може серйозно зашкодити мозку та центральній нервовій системі, спричиняючи психози, паралічі та інсульти, що часто виявляються запізно, застерігають британські медики.

COVID-19 і хвороби мозку

Виявилося, що новий коронавірус SARS-CoV-2 вражає не тільки легені й дихальні шляхи. Не менш серйозно він може зашкодити й іншим органам, приміром, серцю, судинам, ниркам, шкірі, а також нервовій системі. Принаймні, на це вказують дедалі більше досліджень.

Нещодавно британські неврологи ошелешили громадськість публікацією в спеціалізованому виданні Brain. Оприлюднені в ньому результати досліджень доводять, що коронавірус SARS-CoV-2 може серйозно зашкодити мозку. І таке може трапитися навіть у тих пацієнтів, у яких спостерігаються відносно слабкі симптоми, або в тих, хто вже одужав. Нерідко завдану хворобою шкоду виявляють або занадто пізно, або не виявляють взагалі.

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Ось нещодавно неврологи з Університетського коледжу Лондона діагностували в більш ніж 40 британських пацієнтів гострий демієлінізуючий енцефаломієліт. Це запальне захворювання викликає дегенеративне руйнування центральної нервової системи, вражаючи мієлінові оболонки нервів головного і спинного мозку.

Різноманітні непрямі пошкодження

Виявилося, що серед обстежених пацієнтів 12 хворіли на запалення центральної нервової системи, десятеро мали проблеми з транзиторною енцефалопатією (захворювання головного мозку), що супроводжувалося білою гарячкою або психозом, восьмеро постраждали від інсульту і ще восьмеро мали проблеми з периферійими нервами, переважно в них діагностували синдром Гієна-Барре. Це - імунна реакція, що вражає нерви, спричиняє параліч і в п'яти відсотках випадків призводить до смерті. Приміром, від таких ускладнень померла 59-річна жінка.

Вірус Sars-CoV-2 вражає більше органів, ніж думали спершу

Вірус Sars-CoV-2 вражає більше органів, ніж думали спершу

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"COVID-19 вражає мозок у такий спосіб, який ми ніколи раніше не спостерігали в інших вірусів", - каже доктор Майкл Занді. Він є одним з провідних авторів оприлюдненого дослідження та обіймає посаду консультанта лікарень Університетського коледжу Лондона. Неприємною несподіванкою став і той факт, що серйозні пошкодження мозку можуть траплятися навіть у пацієнтів, що демонстрували легкі симптоми COVID-19.

Завдану шкоду часто не можуть розпізнати

Відомі натепер випадки підтверджують побоювання, що в деяких пацієнтів COVID-19 може спричинити тривалі проблеми зі здоров'ям. Чимало пацієнтів ще тривалий час після одужання залишаються кволими й мають постійне відчуття перевтоми. Інші пацієнти з тих, хто одужав, потерпають від відчуття оніміння, слабкості та погіршення пам'яті.

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"Біологічно гострий демієлінізуючий енцефаломієліт має деяку схожість з розсіяним склерозом, але той тяжче переноситься й зазвичай трапляється тільки один раз в житті. Деякі пацієнти тривалий час залишаються непрацездатними, а інші досить добре одужують", - говорить Майкл Занді.

Не виключено, що медики ще до кінця не розпізнали увесь спектр захворювань мозку та побічних явищ, які може викликати SARS-CoV-2, припускає доктор Занді. За його словами, почасти це пояснюється тим, що багато пацієнтів, які перебувають у лікарнях, занадто хворі, щоб їх можна було обстежити за допомогою сканерів мозку або іншими методами.

COVID-19 і хвороби мозку

Нерідко завдану мозку шкоду не можуть виявити через перевантаженість лікарень

"Ми воліли б звернути увагу лікарів усього світу на ці ускладнення, що спричиняє коронавірус", - наголосив доктор Занді. Лікарі та медичний персонал завжди мають консультуватися з неврологом, коли йдеться про пацієнтів з когнітивними симптомами, проблемами з пам'яттю, відчуттям перевтоми, оніміння або слабкості, додає він.

Моторошні приклади

Також були опубліковані окремі зворушливі історії, наприклад, про 47-річну жінку, яка раптово відчула головний біль і оніміння в правій руці після того, як тиждень їй дошкуляли кашель і висока температура. У лікарні вона мала настільки високий рівень сонливості, що вже не реагувала. Її довелося екстрено прооперувати. 

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Ще одна 55-річна пацієнтка, яка раніше не мала психічних розладів, почала дивно поводитися наступного дня після виписки з лікарні. Вона постійно вдягала пальто і їй дошкуляли галюцинації - ввижалися мавпи та леви, що гасають по її будинку. Після цього в лікарні їй давали антипсихотичні препарати.

Іспанка теж шкодила мозкові

Британські неврологи побоюються, що спричинена нинішнім коронавірусом хвороба COVID-19 може призвести у деяких пацієнтів до незначних пошкоджень мозку, котрі стануть помітними тільки за кілька років. Автори дослідження провели паралель з аналогічними довготривалими ускладненнями, що спостерігалися після страшної пандемії так званого іспанського грипу в 1918 році. Не виключено, що тоді до мільйона людей отримали пошкодження мозку.

Пандемія так званого іспанського грипу, 1918 рік

Під час пандемії грипу, що ввійшов у історію під назвою “іспанка”, загинуло за оцінками ВООЗ від 20 до 50 мільйонів людей

"Звісно, ми сподіваємось, що чогось подібного не станеться, але в разі такої масштабної пандемії, що вразила значну частину населення, ми маємо бути пильними", - каже невролог Майкл Занді.

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Докладно

COVID-19 і хвороби мозку

COVID-19 може серйозно зашкодити мозку

Нові дослідження довели небезпеку коронавірусу для центральної нервової системи.  

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