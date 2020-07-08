COVID-19 може серйозно зашкодити мозку навіть у пацієнтів з легкими симптомами

Виявилося, що новий коронавірус SARS-CoV-2 вражає не тільки легені й дихальні шляхи. Не менш серйозно він може зашкодити й іншим органам, приміром, серцю, судинам, ниркам, шкірі, а також нервовій системі. Принаймні, на це вказують дедалі більше досліджень.
Нещодавно британські неврологи ошелешили громадськість публікацією в спеціалізованому виданні Brain. Оприлюднені в ньому результати досліджень доводять, що коронавірус SARS-CoV-2 може серйозно зашкодити мозку. І таке може трапитися навіть у тих пацієнтів, у яких спостерігаються відносно слабкі симптоми, або в тих, хто вже одужав. Нерідко завдану хворобою шкоду виявляють або занадто пізно, або не виявляють взагалі.
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Ось нещодавно неврологи з Університетського коледжу Лондона діагностували в більш ніж 40 британських пацієнтів гострий демієлінізуючий енцефаломієліт. Це запальне захворювання викликає дегенеративне руйнування центральної нервової системи, вражаючи мієлінові оболонки нервів головного і спинного мозку.
Різноманітні непрямі пошкодження
Виявилося, що серед обстежених пацієнтів 12 хворіли на запалення центральної нервової системи, десятеро мали проблеми з транзиторною енцефалопатією (захворювання головного мозку), що супроводжувалося білою гарячкою або психозом, восьмеро постраждали від інсульту і ще восьмеро мали проблеми з периферійими нервами, переважно в них діагностували синдром Гієна-Барре. Це - імунна реакція, що вражає нерви, спричиняє параліч і в п'яти відсотках випадків призводить до смерті. Приміром, від таких ускладнень померла 59-річна жінка.
Вірус Sars-CoV-2 вражає більше органів, ніж думали спершу
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"COVID-19 вражає мозок у такий спосіб, який ми ніколи раніше не спостерігали в інших вірусів", - каже доктор Майкл Занді. Він є одним з провідних авторів оприлюдненого дослідження та обіймає посаду консультанта лікарень Університетського коледжу Лондона. Неприємною несподіванкою став і той факт, що серйозні пошкодження мозку можуть траплятися навіть у пацієнтів, що демонстрували легкі симптоми COVID-19.
Завдану шкоду часто не можуть розпізнати
Відомі натепер випадки підтверджують побоювання, що в деяких пацієнтів COVID-19 може спричинити тривалі проблеми зі здоров'ям. Чимало пацієнтів ще тривалий час після одужання залишаються кволими й мають постійне відчуття перевтоми. Інші пацієнти з тих, хто одужав, потерпають від відчуття оніміння, слабкості та погіршення пам'яті.
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"Біологічно гострий демієлінізуючий енцефаломієліт має деяку схожість з розсіяним склерозом, але той тяжче переноситься й зазвичай трапляється тільки один раз в житті. Деякі пацієнти тривалий час залишаються непрацездатними, а інші досить добре одужують", - говорить Майкл Занді.
Не виключено, що медики ще до кінця не розпізнали увесь спектр захворювань мозку та побічних явищ, які може викликати SARS-CoV-2, припускає доктор Занді. За його словами, почасти це пояснюється тим, що багато пацієнтів, які перебувають у лікарнях, занадто хворі, щоб їх можна було обстежити за допомогою сканерів мозку або іншими методами.
Нерідко завдану мозку шкоду не можуть виявити через перевантаженість лікарень
"Ми воліли б звернути увагу лікарів усього світу на ці ускладнення, що спричиняє коронавірус", - наголосив доктор Занді. Лікарі та медичний персонал завжди мають консультуватися з неврологом, коли йдеться про пацієнтів з когнітивними симптомами, проблемами з пам'яттю, відчуттям перевтоми, оніміння або слабкості, додає він.
Моторошні приклади
Також були опубліковані окремі зворушливі історії, наприклад, про 47-річну жінку, яка раптово відчула головний біль і оніміння в правій руці після того, як тиждень їй дошкуляли кашель і висока температура. У лікарні вона мала настільки високий рівень сонливості, що вже не реагувала. Її довелося екстрено прооперувати.
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Ще одна 55-річна пацієнтка, яка раніше не мала психічних розладів, почала дивно поводитися наступного дня після виписки з лікарні. Вона постійно вдягала пальто і їй дошкуляли галюцинації - ввижалися мавпи та леви, що гасають по її будинку. Після цього в лікарні їй давали антипсихотичні препарати.
Іспанка теж шкодила мозкові
Британські неврологи побоюються, що спричинена нинішнім коронавірусом хвороба COVID-19 може призвести у деяких пацієнтів до незначних пошкоджень мозку, котрі стануть помітними тільки за кілька років. Автори дослідження провели паралель з аналогічними довготривалими ускладненнями, що спостерігалися після страшної пандемії так званого іспанського грипу в 1918 році. Не виключено, що тоді до мільйона людей отримали пошкодження мозку.
Під час пандемії грипу, що ввійшов у історію під назвою “іспанка”, загинуло за оцінками ВООЗ від 20 до 50 мільйонів людей
"Звісно, ми сподіваємось, що чогось подібного не станеться, але в разі такої масштабної пандемії, що вразила значну частину населення, ми маємо бути пильними", - каже невролог Майкл Занді.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Смачна вечеря в тепличних умовах
Нарешті повечеряти в якомусь затишному закладі: таке бажання, напевно, виникає в багатьох людей після декількох тижнів із закритими ресторанами. У культурному центрі Mediamatic в Амстердамі гості тепер можуть пообідати у п'яти невеликих теплицях - добре захищених від вітру, погоди та вірусів інших відвідувачів. Концепцію сприйняли позитивно, і до кінця червня всі столи повністю зарезервовані.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
З думками про море
Лежати на пляжному лежаку і дивитися на хвилі: для багатьох відпочивальників - це звична картина відпустки на німецькому узбережжі Північного моря. У часи пандемії меблі для сидіння дедалі частіше купують для балконів і садів, розповідають майстри з містечка Букстегуде в Нижній Саксонії. Новий підхід: якщо відпустка біля улюбленого моря скасовується, то пляжний лежак можна поставити і вдома.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Нові реалії перукарень
Цей перукар з Ессена приймає свого першого клієнта після шеститижневої перерви на карантин. Але все трохи інакше, ніж раніше: захисна маска є обов’язковою, між мийками стоїть перегородка з оргскла, а чашка кави під час очікування - табу. Однак, здається, клієнтам це не важливо, адже у багатьох перукарнях все зарезервовано на тижні вперед.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Спагеті по-болонськи із захистом від вірусів, будь ласка!
Оргскло також встановили і в цьому міланському ресторані. У "Gaga Café" прозорі перегородки відокремлюють як гостей за столом, так і столи від проходів. Це має зменшити ризик зараження. Маску все ж потрібно носити - хоча б до тих пір, поки ви не п'єте і не їсте. Італія сильно постраждала від пандемії COVID-19, але життя повільно повертається в звичне русло, хоча і з новими реаліями.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Сказати "так" перед 30 машинами
Хто сказав, що весілля в часи пандемії повинні проходити без гостей? Ця молода пара наречених вирішила провести весільну церемонію в автомобільному кінотеатрі в Дюссельдорфі, гості стежили за дійством через свої радіоприймачі та голосно засигналили після вирішального "так". Це було перше в Німеччині весілля в автокінотеатрі, але не останнє.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Цілковита тиша, попри бурхливі оплески
Також артисти, як комік Бюлент Чейлан, використовують автокінотеатри для успішних виступів. У містечку Фірнгайм стоянка місцевого торгового центру, на якій відбувався його виступ, була заповнена вщерть. Але не всі в захваті від цього: жарти можна почути лише через радіоприймач, але сигнали автомобілів замість аплодисментів заважають місцевим мешканцям. Цей шанувальник обрав безшумний вид оплесків.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Чорні острівці в офісі
Ось так може виглядати офіс майбутнього: чорні позначки на підлозі вказують на те, наскільки близько ви можете підійти до свого колеги, дотримуючись безпечної відстані у два метри. Панелі з оргскла за моніторами забезпечують додатковий захист. Для реалізації такої концепції амстердамського відділення однієї з консалтингових компаній з нерухомості потрібно лише одне - багато місця.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Соціальне дистанціювання на пероні
У найближчі місяці дотримуватися необхідної відстані людям доведеться не лише в приміщеннях. На станції метро у французькій Ніцці відбитки взуття вказують на те, де можна чекати на прибуття поїзда. Подібні приклади є в усьому світі. Однак це навряд чи допоможе уникнути скупчення людей під час посадки.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Односторонній рух також для пішоходів
Навіть на данських торгових вулицях люди повинні рухатися регульованими смугами. Як і у випадку з автомобільним та велосипедним рухом, в Ольборзі пішоходи повинні дотримуватися правої сторони. Це має допомогти уникнути занадто близьких контактів. Чи виявляться такі заходи успішними? Сумнівно, принаймні на перший погляд.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Життя у пляшці
У густонаселеному Гонконзі можна зустріти людей із розрізаною пластиковою пляшкою на обличчі. Таким чином окрім соціального дистанціювання, вони захищають себе ще й від вірусів, що передаються повітряно-крапельним шляхом. Очевидно, що це не найзручніший захисний винахід, проте, принаймні, дешевий.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Дверна ручка: перезавантаження
Дотримуватися відстані - це одне, уникати інфекцій на поверхнях - зовсім інше. Тому багато людей використовують лікті чи рукави, щоб відчинити двері в лікарнях чи громадських туалетах, але це вдається лише умільцям. На думку винахідників, ця дверна ручка повинна вирішити дану проблему.
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Коронавірус: неординарні рішення в неординарній ситуації
Третій зайвий
Навіть ті, кому вдалося дістатися до тихого місця не торкаючись дверної ручки, повинні перелаштовуватись. Комунальники вирішили забезпечити відстань між відвідувачами громадського туалету в Брюсселі, закривши окремі пісуари. Чому просто не використовувати виключно закриті кабінки, ймовірно, залишиться таємницею чоловічого туалету та його користувачів.
Автор: Штефані Геппнер