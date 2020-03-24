COVID-19: за добу у ФРН інфікувалися ще 4191 осіб, 36 померло
За добу від COVID-19 в Німеччині померли 36 осіб, а 4911 людина заразилася коронавірусом. Фахівці очікують зростання статистики інфікувань наступними днями.
Літак у Гамбургу із рекламою, що закликає німців залишатися вдома через коронавірус
Кількість померлих від викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 у Німеччині за останню добу зросла на 36 випадків, збільшивши загальну кількість жертв до 149. Про це свідчать дані станом на середу, 25 березня, опубліковані німецьким Інститутом Роберта Коха (RKI).
Згідно з оприлюдненим звітом, кількість зафіксованих за останню добу випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 в Німеччині збільшилася на 4118. Таким чином загальна кількість заражених збудником COVID-19 в країні сягнула 31554 осіб.
Найбільш ураженими вірусом землями ФРН є Північний Рейн-Вестфалія (7197 інфікованих і 43 померлих), Баварія (6558 і 37) та Баден-Вюртемберг (6069 і 37).
Німеччина широко тестує на коронавірус
Порівняно низьку летальність від COVID-19 у Німеччині голова RKI Лотар Вілер (Lothar Wieler) пояснює низкою факторів. Одним з них, за його словами, є широке застосування тестів на коронавірус зі самого початку епідемії у ФРН. Це допомагає відносно рано виявляти збудника COVID-19 та призводить до великої кількості зафіксованих випадків із м'яким протіканням хвороби.
Одна з причин низької летальності COVID-19 у Німеччині - широке застосування тестів
Водночас Вілер зазначає, що тестування потребують переважно лише ті особи, які мають симптоми COVID-19. Це, за словами шефа RKI, береже ресурси лабораторій. Ті ж пацієнти, які демонструють лише легкі симптоми хвороби, мають просто залишатися вдома.
ФРН лише на початку епідемії
Ще однією причиною низької летальності COVID-19 у Німеччині на думку Вілера є той факт, що у країні цією недугою перехворів відносно низький відсоток літніх людей.
Водночас він зазначив, що ФРН перебуває лише на початку епідемії і кількість летальних випадків, спричинених коронавірусом, буде зростати. "Це цілком відкрите питання, як ця епідемія буде розвиватися", - заявив Вілер.
Тому голова RKI зазначив, що поки не може прогнозувати, як швидко у Німеччині будуть зняті обмеження громадського життя, покликані зупинити розповсюдження коронавірусу у країні. Епідемія, за його словами, пануватиме у ФРН "це тижні". Однак експерт впевнений, що запроваджені заходи мають належний ефект.
Із цією оцінкою погоджуються у Німецькому товаристві лікарень (DKG). Її голова Gerald Gaß (Геральд Ґасс) очікує значного зростання інфекційної статистики наступними днями. "Я виходжу з того, що до кінця тижня ми матимемо 70 тисяч зареєстрованих випадків", - каже він. Наразі тисяча пацієнтів розміщені у відділеннях інтенсивної терапії. Водночас, за його прогнозом на середню перспективу, статистика захворювань має вирівнятися завдяки вжитим на національному рівні заходам, зокрема, правилам щодо обов'язкового дотримання соціальної дистанції.
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні перший летальний випадок на коронавірус
В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: ситуація залишається складною
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.