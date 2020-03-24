COVID-19: за добу у ФРН інфікувалася ще 4191 особа, 36 померло

Кількість померлих від викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 у Німеччині за останню добу зросла на 36 випадків, збільшивши загальну кількість жертв до 149. Про це свідчать дані станом на середу, 25 березня, опубліковані німецьким Інститутом Роберта Коха (RKI).

Згідно з оприлюдненим звітом, кількість зафіксованих за останню добу випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2 в Німеччині збільшилася на 4118. Таким чином загальна кількість заражених збудником COVID-19 в країні сягнула 31554 осіб.

Найбільш ураженими вірусом землями ФРН є Північний Рейн-Вестфалія (7197 інфікованих і 43 померлих), Баварія (6558 і 37) та Баден-Вюртемберг (6069 і 37).

Німеччина широко тестує на коронавірус

Порівняно низьку летальність від COVID-19 у Німеччині голова RKI Лотар Вілер (Lothar Wieler) пояснює низкою факторів. Одним з них, за його словами, є широке застосування тестів на коронавірус зі самого початку епідемії у ФРН. Це допомагає відносно рано виявляти збудника COVID-19 та призводить до великої кількості зафіксованих випадків із м'яким протіканням хвороби.

Одна з причин низької летальності COVID-19 у Німеччині - широке застосування тестів

Водночас Вілер зазначає, що тестування потребують переважно лише ті особи, які мають симптоми COVID-19. Це, за словами шефа RKI, береже ресурси лабораторій. Ті ж пацієнти, які демонструють лише легкі симптоми хвороби, мають просто залишатися вдома.

ФРН лише на початку епідемії

Ще однією причиною низької летальності COVID-19 у Німеччині на думку Вілера є той факт, що у країні цією недугою перехворів відносно низький відсоток літніх людей.

Водночас він зазначив, що ФРН перебуває лише на початку епідемії і кількість летальних випадків, спричинених коронавірусом, буде зростати. "Це цілком відкрите питання, як ця епідемія буде розвиватися", - заявив Вілер.

Тому голова RKI зазначив, що поки не може прогнозувати, як швидко у Німеччині будуть зняті обмеження громадського життя, покликані зупинити розповсюдження коронавірусу у країні. Епідемія, за його словами, пануватиме у ФРН "це тижні". Однак експерт впевнений, що запроваджені заходи мають належний ефект.

Із цією оцінкою погоджуються у Німецькому товаристві лікарень (DKG). Її голова Gerald Gaß (Геральд Ґасс) очікує значного зростання інфекційної статистики наступними днями. "Я виходжу з того, що до кінця тижня ми матимемо 70 тисяч зареєстрованих випадків", - каже він. Наразі тисяча пацієнтів розміщені у відділеннях інтенсивної терапії. Водночас, за його прогнозом на середню перспективу, статистика захворювань має вирівнятися завдяки вжитим на національному рівні заходам, зокрема, правилам щодо обов'язкового дотримання соціальної дистанції.

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