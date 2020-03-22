COVID-19: в Іспанії за добу померли близько 400 людей

В Іспанії упродовж доби внаслідок спричиненої коронавірусом хвороби COVID-19 померли 394 людини. Такі дані оприлюднило у неділю, 22 березня, іспанське міністерство охорони здоров'я. Цей показник означає зростання за добу приблизно на 30 відсотків. Загалом в Іспанії від наслідків Covid-19 померли вже 1720 людей. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом станом на неділю, 22 березня, становить 28 572 особи.

За добу в країні було зафіксовано 3646 нових випадків інфікування, що є на 14,6 відсотка більше, ніж було днем раніше, повідомило іспанське міністерство охорони здоров'я. Найскладніша ситуація в Мадриді та поблизу нього, саме на цей регіон, за офіційними даними, припадає близько 10 тисяч підтверджених випадків хвороби і більше тисячі смертей.

Тяжкі дні для Іспанії

Напередодні до іспанського народу звернувся прем'єр-міністр Педро Санчес. Він попередив, що на жителів країни очікують "дуже тяжкі дні" та закликав підготуватися до цього психологічно та емоційно.

Санчес порівняв нинішню ситуацію із загрозою часів громадянської війни у 30-их роках минулого століття. "Найгірше ще попереду", - заявив глава іспанського уряду.

Прем'єр-міністр також закликав співгромадян спробувати виграти час, аби краще підготувати систему охорони здоров'я до зростання навантаження та отримати потрібне обладнання.

З минулої неділі в країні оголошено заборону на вихід з дому без поважних причин. Її запровадили на 15 днів, і її продовження потребуватиме згоди парламенту. За порушення нових правил передбачено грошові штрафи та навіть ув'язнення.

Медицина на межі колапсу

Попри це ситуація у сфері охорони здоров'я Іспанії є загрозливою, застерігають епідеміологи та інші науковці. Вони звернулися до уряду країни із закликом запровадити жорсткіші заходи у боротьбі проти коронавірусу, серед яких "тотальна ізоляція" населення.

У відповідному відкритому листі 69 науковців заявляють, що дозвіл для поїздок на роботу варто зберегти лише для працівників підприємств, що забезпечуть базові потреби населення. Якщо цього не зробити, зазначається у листі, на іспанську медичну систему очікує колапс вже близько 25 березня.

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