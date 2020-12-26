COVID-19: в ЄС почалася масова вакцинація

У неділю, 27 грудня, Європейський Союз офіційно розпочав координовану масову кампанію з вакцинації свого майже 450-мільйонного населення. Повідомлення про початок щеплень вранці надійшли вже з багатьох країн ЄС.

Напередодні президентка Єврокомісії фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що вакцина надійшла до всіх країн Євросоюзу.

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Люди похилого віку, медики та політики

Здебільшого країни ЄС визначили черговість вакцинації наступним чином - щеплення отримують передусім представники груп найвищого ризику, які мають найбільші шанси заразитися коронавірусом чи померти від COVID-19. Так, у Німеччині йдеться про осіб старших 80 років, мешканців та персонал будинків для літніх людей та медичних працівників інфекційних відділень у лікарнях.

Водночас у деяких країнах щеплення публічно одними з перших роблять політики. Цієї неділі, зокрема, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримав щеплення у присутності тележурналістів. Політичні діячі переслідують мету заспокоїти тих, хто має сумнів у доцільності і безпечності вакцинації від коронавірусу.

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Деякі країни ЄС розпочали вакцинацію раніше

Водночас, попри плани Брюсселя розпочати координовану кампанію зі щеплення проти коронавірусу саме у неділю, деякі країни спільноти розпочали вакцинацію на день раніше. На офіційному рівні це зробили Угорщина та Словаччина.

У Німеччині також напередодні, ще до офіційного старту масової вакцинації, зробили щеплення мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла (Edith Kwoizalla). Загалом цього дня щепилися від коронавірусу близько 40 мешканців закладу, а також 10 працівників.

Попри те, що офіційно початок кампанії з вакцинації населення Німеччини від коронавірусу був запланований на 27 грудня, керівник цього розташованого на сході Німеччини будинку для престарілих Тобіас Крюґер (Tobias Krüger) вирішив не гаяти часу. "Кожен день очікування - це на день забагато", - пояснив причини такого поспіху Крюґер журналістам, цитує агенція новин dpa.