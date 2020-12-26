 COVID-19: в ЄС почалася масова вакцинація | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2020

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Новини

COVID-19: в ЄС почалася масова вакцинація

Більшість країн Європейського Союзу офіційно розпочали цієї неділі масову вакцинацію від коронавірусу. Першими вакцину почали отримувати переважно люди похилого віку та медики.

Парамедик під час щеплення від коронавірусу в лікарні у Варшаві

Парамедик під час щеплення від коронавірусу в лікарні у Варшаві

У неділю, 27 грудня, Європейський Союз офіційно розпочав координовану масову кампанію з вакцинації свого майже 450-мільйонного населення. Повідомлення про початок щеплень вранці надійшли вже з багатьох країн ЄС.

Напередодні президентка Єврокомісії фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) повідомила, що вакцина надійшла до всіх країн Євросоюзу. 

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Люди похилого віку, медики та політики

Здебільшого країни ЄС визначили черговість вакцинації наступним чином - щеплення отримують передусім представники груп найвищого ризику, які мають найбільші шанси заразитися коронавірусом чи померти від COVID-19. Так, у Німеччині йдеться про осіб старших 80 років, мешканців та персонал будинків для літніх людей та медичних працівників інфекційних відділень у лікарнях.

Водночас у деяких країнах щеплення публічно одними з перших роблять політики. Цієї неділі, зокрема, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш отримав щеплення у присутності тележурналістів. Політичні діячі переслідують мету заспокоїти тих, хто має сумнів у доцільності і безпечності вакцинації від коронавірусу.

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Деякі країни ЄС розпочали вакцинацію раніше

Водночас, попри плани Брюсселя розпочати координовану кампанію зі щеплення проти коронавірусу саме у неділю, деякі країни спільноти розпочали вакцинацію на день раніше. На офіційному рівні це зробили Угорщина та Словаччина.

У Німеччині також напередодні, ще до офіційного старту масової вакцинації, зробили щеплення мешканцям та персоналу одного з будинків для престарілих у місті Гальберштадт, що в землі Саксонія-Ангальт. Першою з вакцинованих мешканців цього будинку була 101-річна Едіт Квойцалла (Edith Kwoizalla). Загалом цього дня щепилися від коронавірусу близько 40 мешканців закладу, а також 10 працівників.

Попри те, що офіційно початок кампанії з вакцинації населення Німеччини від коронавірусу був запланований на 27 грудня, керівник цього розташованого на сході Німеччини будинку для престарілих Тобіас Крюґер (Tobias Krüger) вирішив не гаяти часу. "Кожен день очікування - це на день забагато", - пояснив причини такого поспіху Крюґер журналістам, цитує агенція новин dpa.

  • Центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Більше 400 центрів вакцинації по всій Німеччині

    Упродовж останніх місяців по всій території Німеччини почалося створення центрів вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Загалом їх буде 442. У цих центрах щодня вакцинуватимуть тисячі людей. На фото: центр вакцинації у Франкфурті-на-Майні.

  • Студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Щеплення рекомендоване людям від 16 років

    Допущена до застосування у Євросоюзі вакцина від коронавірусу BioNTech/Pfizer рекомендована особам від 16 років. На фото: студент-медик у ролі людини, якій роблять щеплення, під час підготовки до масової вакцинації у Фрайбурзі.

  • Мобільна станція вакцинації в Нюрнберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Мобільні станція вакцинації

    У таких автобусах робитимуть щеплення на місці, наприклад, у будинках для літніх людей. Саме мешканці будинків для людей похилого віку першими отримають вакцину в Німеччині, заявив міністр охорони здоров'я країни Єнс Шпан (Jens Spahn).

  • Логістичне відділення центру вакцинації в Бремергафені

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Логістичний виклик

    Допущена до застосування в ЄС вакцина BioNTech/Pfizer має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Однак складнощі логістичної організації масового щеплення зумовлені не тільки цим. У перспективі паралельно доведеться проводити щеплення різними типами вакцин від різних виробників.

  • Інформаційні таблички на вході до центру вакцинації у Бамберзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    У масці та з дотриманням дистанції

    Попри старт вакцинації в Німеччині 27 грудня обов'язок носити маски й дотримуватися соціальної дистанції ніхто не скасовуватиме. Як зазначають в німецькому Інститут імені Роберта Коха, дотримання гігієнічних вимог буде необхідним ще упродовж місяців. Адже масова вакцинація - процес тривалий. До того ж щеплення не гарантуватиме 100-відсоткового захисту від коронавірусу.

  • Члени пожежної команди в ролі статистів під час підготовки до роботи центру вакцинації в Трірі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Вакцина BioNTech/Pfizer має діяти і проти мутованого штаму коронавірусу

    Виявлення у Великобританії мутованого коронавірусу призвело до припинення сполучення між цією країною та низкою інших держав. Однак поки що немає підстав вважати, що вакцина BioNTech/Pfizer не буде ефективною проти нового штаму коронавірусу. За словами директора BioNTech Угура Шахіна, компанії потрібно два тижні, щоб проаналізувати нову мутацію та визначити, чи може їхня вакцина їй протидіяти.

  • Студенти в ролі статистів беруть участь у тестуванні центру вакцинації в південнонімецькому Фрайбурзі

    Де жителям Німеччини робитимуть щеплення від коронавірусу

    Важливо не забувати і про інші щеплення

    Під час активної підготовки до масової вакцинації від коронавірусу фахівці в Німеччині радять не забувати і про інші щеплення, не менш важливі для суспільного здоров'я.

    Автор: Інна Завгородня


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