 COVID-19 в Україні: 6113 тисяч нових інфікувань коронавірусом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.12.2020

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Новини

COVID-19 в Україні: 6113 тисяч нових інфікувань коронавірусом

В Україні за останню добу підтвердили 6113 нових випадків інфікування коронавірусом. Водночас 72 людини померли, а 1674 осіб госпіталізували.

Лікарі біля пацієнта, хворого на COVID-19, у лікарні міста Любар

Лікарі біля пацієнта, хворого на COVID-19, у лікарні населеного пункту Любар

В Україні за минулу добу зафіксували 6113 нових випадків зараження коронавірусом, серед інфікованих - 277 дітей та 153 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у неділю, 27 грудня, на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, згідно з офіційними даними, упродовж минулої доби одужали 6621 людина, померло 72 пацієнта. При  цьому госпіталізовано 1674 осіб.

Загалом, з початку епідемії COVID-19 в Україні підтвердили 1 025 989 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Померли 17 774 людини з підтвердженим інфікуванням.

Читайте також: Локдаун в Україні буде і в разі скорочення захворюваності  - Степанов

Київ знову лідер за інфікованими коронавірусом

Найбільше нових випадків інфікування протягом останньої доби підтвердили у Києві (718), Дніпропетровській (537), Одеській (515), Запорізькій (453) та Миколаївській (414) областях.

Раніше в міністерстві охорони здоров'я України затвердили план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією від COVID-19 щонайменше 50 відсотків населення України або ж 20 мільйонів людей. У МОЗ запевняють, що вакцинація від COVID-19 в Україні буде добровільною для усіх груп населення та професійних груп ризику.

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