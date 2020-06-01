COVID-19 в Україні: 328 нових випадків за добу

В Україні станом на ранок вівторка, 2 червня, зареєстровано 24340 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. 727 людей, у яких підтвердили зараження, померли, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) на сторінці в соціальній мережі Facebook. За останню добу виявлено 328 нових випадків, а померли 9 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Загалом вилікувалися від коронавірусної інфекції 10078 пацієнтів, за останню добу - 388.

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Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3410), Києві (3071), а також в Рівненській (1823), Львівській (1734), Київській (1623), Івано-Франківській (1442), Закарпатській (1216) і Тернопільській (1180) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (47), Донецькій (164), Сумській (173), Херсонській (178) та Чернігівській (188) областях.

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Нагадаємо, днями МОЗ заявило, що епідеміологічна ситуація, що склалася, не дозволяє пом'якшити карантин у Києві, Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Відновлено залізничне сполучення

З 1 червня в Україні відновив роботу залізничний транспорт і дозволили міжобласні перевезення автомобільним транспортом. Крім того, за певних умов дозволяється відкриття спортзалів та басейнів. Уже з 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.