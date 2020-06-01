 COVID-19 в Україні: 328 нових випадків за добу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.06.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

COVID-19 в Україні: 328 нових випадків за добу

Загалом в Україні зафіксовано вже 24340 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 727 людей, в яких підтвердили інфікування, померли. Тим часом одужали вже 10078 пацієнтів.

Тест на COVID-19 в Україні

В Україні за добу виявили 328 нових випадків COVID-19

В Україні станом на ранок вівторка, 2 червня, зареєстровано 24340 лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. 727 людей, у яких підтвердили зараження, померли, повідомляє міністерство охорони здоров'я (МОЗ) на сторінці в соціальній мережі Facebook. За останню добу виявлено 328 нових випадків, а померли 9 людей, у яких підтвердили інфікування коронавірусом. Загалом вилікувалися від коронавірусної інфекції 10078 пацієнтів, за останню добу - 388.

Читайте також: "Вийдеш з будинку - приб'ємо": будні хворих на COVID-19 в Україні

Найбільше інфікувань зафіксовано у Чернівецькій області (3410), Києві (3071), а також в Рівненській (1823), Львівській (1734), Київській (1623), Івано-Франківській (1442), Закарпатській (1216) і Тернопільській (1180) областях.

Найменше інфікувань офіційно підтвердили у Луганській (47), Донецькій (164), Сумській (173), Херсонській (178) та Чернігівській (188) областях.

Читайте також: Коронавірус в Україні: як відновлюють роботу київські дитячі садки

Нагадаємо, днями МОЗ заявило, що епідеміологічна ситуація, що склалася, не дозволяє пом'якшити карантин у Києві, Волинській, Донецькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях.

Як повідомлялося, уряд України ухвалив рішення про адаптивний карантин, що діятиме до 22 червня. Відповідною постановою подовжено дію карантинних заходів на всій території України. Крім того, вона містить часові рамки щодо послаблення обмежень, якщо ситуація з епідемією COVID-19 в регіоні буде сприятливою.

Відновлено залізничне сполучення

З 1 червня в Україні відновив роботу залізничний транспорт і дозволили міжобласні перевезення автомобільним транспортом. Крім того, за певних умов дозволяється відкриття спортзалів та басейнів. Уже з 10 червня буде можливе повноцінне відкриття ресторанів.

Дивитись відео 07:23

Ціна одужання від СOVID-19: безкоштовне лікування чи все власним коштом? (29.05.2020)

DW.COM

Коронавірус в Україні: 340 нових випадків за добу, 10 померлих

Загалом в Україні зафіксовано вже 24012 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 718 людей, в яких підтвердили інфікування, померли. Тим часом одужали 9690 пацієнтів. (01.06.2020)  

Також за темою

Ukraine Krankenhaus in Ivano-Frankivsk

Коронавірус в Україні: 340 нових випадків за добу, 10 померлих 01.06.2020

Загалом в Україні зафіксовано вже 24012 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 718 людей, в яких підтвердили інфікування, померли. Тим часом одужали 9690 пацієнтів.

Ukraine Kiew Coronavirus

"Вийдеш з будинку - приб'ємо": будні хворих на COVID-19 в Україні 01.06.2020

Хворі на COVID-19 в Україні не охоче говорять про свою хворобу. І це не випадково, адже подекуди замість співчуття вони стикаються з агресією та несприйняттям. DW поспілкувалась з тими, хто не мовчав.

Ціна одужання від СOVID-19: безкоштовне лікування чи все власним коштом? (29.05.2020) 29.05.2020

Попри обіцянки влади, лікування від COVID-19 українці здебільшого оплачують з власної кишені. А через стигматизацію хвороби пацієнти ще й зіштовхуються з образами та зневажливим ставленням. DW поспілкувалася з одужалими.

Реклама

Докладно

Штаб-квартира Ради Європи в Страсбурзі

РЄ: Україна не виправила дискримінаційні норми законодавства

Україна за три роки не виконала рекомендацій РЄ щодо прав ЛГБТ-спільноти і ромів, бо не внесла поправки у законодавство.  

Про готовність відновити міжнародні рейси з аеропорту Київ з 16 червня заявила і компанія WizzAir

Три авіакомпанії готові відновити міжнародні рейси з "Жулян"

Belavia, LOT і WizzAir оголосили готовність з 16 червня відновити міжнародні рейси за 14 напрямками з аеропорту "Київ".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  