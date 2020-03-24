COVID-19: в Україні четвертий загиблий, кількість інфікованих зросла до 113
В Україні від викликаної коронавірусом хвороби COVID-19 загинула четверта людина. Загалом зафіксовано вже 113 випадків інфікування SARS-CoV-2.
Коронавірус продовжує розповсюджуватися в Україні
Вже четвертий пацієнт із діагнозом COVID-19 помер в Україні від хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Про це у середу, 25 березня, повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сторінку Facebook Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом .
Згідно з повідомленням, загиблий - житель села Ковалівка у Тернопільській області. 68-річний чоловік помер у лікарні швидкої допомоги. У "Інтерфакс-Україна" зазначають, що цей випадок підтвердили в міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).
Смерть особи з підозрою на COVID-19 у Дніпрі
Одночасно стало відомо про смерть 45-річного чоловіка, який потрапив у лікарню Дніпра з підозрою на викликану коронавірусом хворобу. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації на сайті установи.
Згідно з інформацією, чоловік занедужав після подорожі до Єгипту, але не одразу звернувся до лікарів. До лікарні його доставили вже у важкому стані, де у нього було діагностовано пневмонію. Водночас, причина смерті чоловіка поки остаточно не з'ясована. "Результати тесту на коронавірус будуть відомі завтра, 25 березня", - наголошується у повідомленні.
В Україні не менше 113 інфікованих коронавірусом
За даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства здоров'я України станом на 10 годину ранку середи, 25 березня, в країні було підтверджено 113 випадків викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Таким чином, за даними ЦГЗ, кількість підтверджених інфікувань за добу зросла на 29 випадків.
Згідно з результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів, нові випадки зараження SARS-CoV-2 виявлені у Волинській (1 випадок), Запорізький (2), Київській (7), Луганській (1), Одеській (1), Тернопільській (2) та Чернівецькій (13) областях і Києві (2). Загалом найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області (38 випадків), Києві (31) та Київській області (22).
При цьому в статистиці ЦГЗ не згадується померлий від коронавірусу у Тернопільській області. У повідомленні зазначається, що центр збирає, верифікує та аналізує отримані дані на предмет наявності будь-яких неточностей і до моменту надходження офіційного повідомлення, такі дані не можуть бути підтверджені Центром громадського здоров'я України та МОЗ України. Читайте також: Карантин в Україні: що робити при звільненні, виселенні з квартири та як оформити лікарняний
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Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Заражені дверні ручки
Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Обережно в їдальні!
Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Чи варто боятися імпортних товарів?
Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Посилка з вірусами
Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Що робити з домашніми улюбленцями?
Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Невже й городина небезпечна?
Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Морозу вірус не боїться
Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.
Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?
Тримайтеся осторонь дичини!
У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.