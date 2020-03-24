COVID-19: в Україні четвертий загиблий, кількість інфікованих зросла до 113

Вже четвертий пацієнт із діагнозом COVID-19 помер в Україні від хвороби, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2. Про це у середу, 25 березня, повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на сторінку Facebook Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом .

Згідно з повідомленням, загиблий - житель села Ковалівка у Тернопільській області. 68-річний чоловік помер у лікарні швидкої допомоги. У "Інтерфакс-Україна" зазначають, що цей випадок підтвердили в міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ).

Смерть особи з підозрою на COVID-19 у Дніпрі

Одночасно стало відомо про смерть 45-річного чоловіка, який потрапив у лікарню Дніпра з підозрою на викликану коронавірусом хворобу. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної державної адміністрації на сайті установи.

Згідно з інформацією, чоловік занедужав після подорожі до Єгипту, але не одразу звернувся до лікарів. До лікарні його доставили вже у важкому стані, де у нього було діагностовано пневмонію. Водночас, причина смерті чоловіка поки остаточно не з'ясована. "Результати тесту на коронавірус будуть відомі завтра, 25 березня", - наголошується у повідомленні.

В Україні не менше 113 інфікованих коронавірусом

За даними Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Міністерства здоров'я України станом на 10 годину ранку середи, 25 березня, в країні було підтверджено 113 випадків викликаної коронавірусом хвороби COVID-19. Таким чином, за даними ЦГЗ, кількість підтверджених інфікувань за добу зросла на 29 випадків.

Згідно з результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ та обласних лабораторних центрів, нові випадки зараження SARS-CoV-2 виявлені у Волинській (1 випадок), Запорізький (2), Київській (7), Луганській (1), Одеській (1), Тернопільській (2) та Чернівецькій (13) областях і Києві (2). Загалом найбільше випадків зафіксовано у Чернівецькій області (38 випадків), Києві (31) та Київській області (22).

При цьому в статистиці ЦГЗ не згадується померлий від коронавірусу у Тернопільській області. У повідомленні зазначається, що центр збирає, верифікує та аналізує отримані дані на предмет наявності будь-яких неточностей і до моменту надходження офіційного повідомлення, такі дані не можуть бути підтверджені Центром громадського здоров'я України та МОЗ України.

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