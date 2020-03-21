 COVID-19 в Україні: кількість випадків інфікування коронавірусом збільшується | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.03.2020

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Новини

COVID-19 в Україні: кількість випадків інфікування коронавірусом збільшується

У МОЗ України повідомляють про збільшення кількостів нових випадків інфікування коронавірусом. Загалом зафіксовано вже 47 випадків. Водночас Кличко заявив про сім нових заражених лише у Києві.

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 47, повідомили в МОЗ

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні збільшилася до 47, повідомили в МОЗ

В Україні зростає кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом, який викликає хворобу COVID-19. Як повідомило міністерство охорони здоров'я (МОЗ) України на своїй сторінці у Facebook: "Станом на 21:00 21 березня в Україні 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні".

Коронавірус у регіонах України

Згідно з даними МОЗ, найбільше враженою коронавірусом є Чернівецька область. Там, за результатами дослідження вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я України та регіональних лабораторій, виявлено 25 випадків інфікування збудником хвороби COVID-19.

За цими даними, у Київській області зафіксовано чотири випадки, у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Житомирській - по два, а у Тернопільській, Львівській та Донецькій - по одному випадку.

Кількість інфікованих у Києві зростає

У Києві за останню добу було виявлено шість випадків інфікування, зазначають у МОЗ. Загалом в українській столиці, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, підтверджено два випадки інфікування, а також за результатами регіональних лабораторій, підтверджено сім випадків, йдеться в повідомленні.   

Водночас мер української столиці Віталій Кличко заявив про виявлення у місті семи нових випадків зараження. Він написав на своїй сторінці у Facebook, що коронавірусом було інфіковано двох жінок та п'ятьох чоловіків віком від 29 до 51 року.

Таким чином загальна кількість заражених збудником COVID-19 у Києві сягнула 10 людей, зазначив мер міста. Кличко додав, що восьмеро киян інфікувалися у європейських країнах, а ще двоє заразилися під час спілкування із іншими людьми в Житомирі та Києві.

П'ятеро осіб зараз лікуються у Олександрівській клінічній лікарні, а ще п'ятеро - на самоізоляції під наглядом лікарів, написав Кличко.

  • Заражені дверні ручки

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Заражені дверні ручки

    Відомі дотепер види коронавірусу упродовж кількох днів становлять інфекційну небезпеку на різноманітних поверхнях, приміром, дверних ручках. Як і будь-які хвороби, що поширюються повітряно-крапельним шляхом, нинішній вірус SARS-CoV-2 теж поширюється через дотик рук і через поверхні, до яких часто торкаються. Науковці припускають, що SARS-CoV-2 не відрізняється у поширенні від своїх "родичів".

  • Обережно в їдальні!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Обережно в їдальні!

    Деякі заходи перестороги не завадять і в їдальні, якщо звісно, вона ще не зачинена. В принципі, коронавірус може потрапити на столові прибори чи посуд через пряме чхання чи кашель інфікованої особи. Утім, можливість інфікування коронавірусом таким шляхом медиками ще не підтверджена.

  • Чи варто боятися імпортних товарів?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Чи варто боятися імпортних товарів?

    Чи є підстави для побоювань, що діти можуть заразитися від імпортних іграшок? Ні, запевняють німецькі медики. Досі не було жодного підтвердженого випадку, коли вірус передався б таким чином. Експерти вважають, що сам вірус досить нестабільний у відкритому середовищі. Утім, відомо, що збудники хвороби протягом багатьох днів можуть становити небезпеку в холодну пору й за високої вологості.

  • Посилка з вірусами

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Посилка з вірусами

    Загалом, ті коронавіруси, що вражають людей, досить нестабільні на сухих поверхнях. Оскільки стабільність таких вірусів за межами людського організму залежить від багатьох факторів, як-от температура та вологість повітря, німецькі науковці запевняють, що зараження коронавірусами поштою "радше малоймовірне". Утім, щодо SARS-CoV-2 точних даних ще немає.

  • Що робити з домашніми улюбленцями?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Що робити з домашніми улюбленцями?

    Чи можу я заразитися від власного собаки або навпаки? Експерти оцінюють ризик такого зараження як украй низький. Утім, виключати його також не можна. Щодо тварин, то вони не проявляють симптомів, тож вони фактично не можуть захворіти від коронавірусу. Але якщо тварини інфіковані, то вони можуть передавати коронавірус через дихання або виділення.

  • Невже й городина небезпечна?

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Невже й городина небезпечна?

    Німецькі медики виключають можливість зараження коронавірусом через інфіковані продукти харчування. Принаймні, поки що підтверджених таких випадків немає. Тут варто пам'ятати про важливість ретельного миття рук перед тим, як куховарити, в тому числі й після того, як спалах коронавірусу мине. Ще один спосіб істотно знизити ризик зараження - термообробка, адже віруси дуже чутливі до температур.

  • Морозу вірус не боїться

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Морозу вірус не боїться

    Хоч відомі натепер підвиди коронавірусів SARS і MERS не переносять високих температур, вони досить стійкі до холоду. Приміром, вони протягом двох років можуть залишатися інфекційними за мінус 20 градусів за Цельсієм. Утім, німецькі медики заспокоюють: поки що підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 через продукти харчування, в тому числі й продукти глибокої заморозки, немає.

  • Тримайтеся осторонь дичини!

    Обережно! Через які предмети поширюється коронавірус?

    Тримайтеся осторонь дичини!

    У нинішнього спалаху коронавірусу є й позитивний бік, адже влада Китаю заборонила споживання екзотичної дичини. Наявні на сьогодні дані вказують на те, що коронавірус могли передати людям кажани. Однак тут провина кажанів найменша, адже їх проти їхньої волі зробили стравою. Якою б не була б причина, а подолати проблему коронавірусу нам буде непросто.

    Автор: Юлія Верґін, Валерій Сааков


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