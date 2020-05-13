COVID-19: в Україні за добу зафіксовано 528 нових випадків

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 16 травня в Україні зафіксовано17858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 497 летальних, 4906 пацієнтів одужало. Про це у суботу, 16 травня, повідомляє сайт міністерства охорони здоров'я України.

Згідно з повідомленням, за останню добу в Україні зафіксовано 528 нових випадків, що на 45 випадків більше, ніж минулої доби. 433 людини одужали. Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. Найбільше випадків зареєстровано у Чернівецькій області - 2647.

Водночас, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, в українській столиці за минулу добу у 153 людей підтвердилося захворювання COVID-19, при цьому 2 людини померли.

За даними МОЗ, на амбулаторному лікуванні перебуває 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків.

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Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 травня 2020 року до Центру надійшло 1196 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 45038 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей відсутні.

Дивитись відео 03:55 Поділитись Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3c9m1 Українські лікарі: наодинці і без захисту проти COVID-19 (13.05.2020)

Пом'якшення карантинних обмежень

Нагадаємо, з 11 травня в Україні розпочався перший етап пом'якшення карантинних обмежень. Зокрема відновили роботу розташовані в окремих приміщеннях крамниці, підприємства оптової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, підприємства побутового обслуговування населення. Також відкрилися парки, сквери, зони відпочинку; перукарні та салони краси, манікюрні салони (за умови дотримання певних умов); літні майданчики кав'ярень та ресторанів просто неба. Об'єкти громадського харчування можуть тепер працювати на виніс. Знову запрацювали музеї та бібліотеки; стоматологічні клініки; адвокати, аудитори, нотаріуси. Було дозволено проводити тренування командних видів спорту для професійних команд.

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Другий етап пом'якшення карантину в Україні планується з 22 травня. Послаблення стосуватимуться, зокрема, спортивних змагань, роботи готелів і проведення зовнішнього незалежного тестування школярів (ЗНО).