 COVID-19: в Україні за добу вперше одужало більше людей, ніж захворіло | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2020

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Новини

COVID-19: в Україні за добу вперше одужало більше людей, ніж захворіло

В Україні за минулу добу 422 людини захворіли на COVID-19. При цьому добова кількість тих, хто одужав, уперше перевищила число інфікованих.

Люди в масках у Києві, фото 5 травня

Люди в захисних масках у Києві

В Україні упродовж середи, 13 травня, було зафіксовано 422 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, а 17 осіб серед раніше хворих померли. Про це у четвер, 14 травня, повідомив сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України.

При цьому одужали за добу 427 осіб. Таким чином добова кількість видужалих в Україні вперше перевищила число інфікованих. За інформацією Системи моніторингу, загалом із початку епідемії в Україні підтверджено 16 847 випадків захворювання на COVID-19. Із загальної кількості хворих 456 осіб померли, 4 143 одужали.

Отже, нині в Україні на COVID-19 хворіють 12 248 осіб, що на 22 менше, ніж днем раніше. Людей із підозрою на зараження коронавірусом за добу виявлено 1 263, а загалом із початку пандемії - 42 590.

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Тим часом у Збройних силах України (ЗСУ) станом на ранок 14 травня зафіксовано вісім нових випадків інфікування коронавірусом, при цьому одужала від COVID-19 вже 61 особа, повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ. "Станом на 07:00 14 травня у Збройних силах України хворіють 48 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужала 61 особа, та (було. - Ред.) два летальних випадки", - ідеться в повідомленні командування Медсил на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що з 11 травня в Україні розпочався перший етап пом'якшення карантинних обмежень.

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