COVID-19: в Україні другий день поспіль рекордно зростає кількість смертей

Протягом минулої доби в Україні з діагнозом COVID-19 померли 342 людини. Про це вранці середи, 24 березня, у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.

Це є найбільшою кількістю померлих протягом доби від початку пандемії COVID-19 в Україні. Попереднього разу максимальна кількість летальних випадків у осіб з коронавірусом була зафіксована напередодні, 23 березня, коли за добу було нараховано 333 жертви хвороби.

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Випадків COVID-19 стає більше

Також, за словами Степанова, за минулу добу в Україні було виявлено 14 174 нових випадки інфікування коронавірусом.

При цьому найбільше нових випадків за добу, що минула, було діагностовано у Києві (1300), Одеській (1177), Львівській (939), Харківській (809) та Київській (813) областях. Кількість госпіталізованих хворих за добу становить 5 438 осіб.

Напередодні повідомлялося про 11 476 нових випадків інфікування коронавірусом за добу.

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Більше 30 тисяч жертв пандемії в Україні

Загалом від початку пандемії COVID-19 в Україні коронавірус було діагностовано у більш ніж у 1,5 мільйона людей. При цьому більше 1,2 мільйона з них вже одужали.

Загальна кількість померлих із діагнозом COVID-19 в Україні сягнула 30773.

Дивитись відео 09:04 Поділитись Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на "ковід" (30.12.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3nJUV Лікарка з Чернівців про умови, в яких лікують хворих на "ковід" (30.12.2020)