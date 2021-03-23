COVID-19: в Україні другий день поспіль рекордно зростає кількість смертей
За минулу добу в Україні померли 342 інфіковані коронавірусом особи. Таким чином вже другу добу поспіль в країні фіксують рекордні показники смертності серед пацієнтів з COVID-19.
Лікар у лікарні в Коломиї (архівне фото)
Протягом минулої доби в Україні з діагнозом COVID-19 померли 342 людини. Про це вранці середи, 24 березня, у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я країни Максим Степанов.
Це є найбільшою кількістю померлих протягом доби від початку пандемії COVID-19 в Україні. Попереднього разу максимальна кількість летальних випадків у осіб з коронавірусом була зафіксована напередодні, 23 березня, коли за добу було нараховано 333 жертви хвороби.
Також, за словами Степанова, за минулу добу в Україні було виявлено 14 174 нових випадки інфікування коронавірусом.
При цьому найбільше нових випадків за добу, що минула, було діагностовано у Києві (1300), Одеській (1177), Львівській (939), Харківській (809) та Київській (813) областях. Кількість госпіталізованих хворих за добу становить 5 438 осіб.
Напередодні повідомлялося про 11 476 нових випадків інфікування коронавірусом за добу.
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Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Вакцина Made in Germany
У Німеччині, США, Ізраїлі та низці інших країн переважна більшість населення буде щеплена від коронавірусу мРНК-вакциною BioNTech/Pfizer. Для простоти її часто називають "пфайзерівською", хоча точніше було б сказати "байонтеківською". В основі її успіху - стратегічний альянс інноваційної німецької біотехнологічної фірми-розробниці й досвідченого американського гіганта класичної фармацевтики.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Успіх дітей мігрантів
Фірму BioNTech заснували у 2008 році в Майнці за участю фінансових інвесторів професор медицини Угур Шахін (Ugur Sahin), син турецького гастарбайтера на автозаводі Ford в Кельні, і його дружина Езлем Тюречі (Özlem Türeci), донька турецького лікаря, який приїхав до ФРН. Вона стала директоркою з медичних досліджень компанії, яка зосередилася на імунотерапіях раку та інших тяжких захворювань.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Офіс на вулиці "Біля золотого колодязя"
Головний офіс BioNTech розташовано в Майнці на вулиці з історичною назвою "Біля золотого колодязя", що тепер усіляко обігрують журналісти. 12 січня 2020 року Угур Шахін, прочитавши в медичному журналі The Lancet статтю про новий вірус у китайському місті Ухань і усвідомивши загрозу пандемії, одразу ж приступив до створення вакцини на основі напрацьованих за десятиліття РНК-технологій.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Pfizer: випробування й виробництво
17 березня 2020 року BioNTech уклала стратегічний альянс із концерном Pfizer. Двома роками раніше вони вже почали розробляти мРНК-вакцину проти грипу. Корпорація з Нью-Йорка, заснована у 1849 році двома вихідцями з Німеччини, яка нині входить до трійки лідерів світової фармацевтики, організувала в шести країнах клінічні випробування німецького препарату і надала свої виробничі потужності.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Перша вакцина від COVID-19 у США та ЄС
У грудня 2020 року, після завершення третьої фази клінічних випробувань, розробка BioNTech і Pfizer стала першою вакциною від COVID-19, яку допустили до застосування як у США, так і в ЄС. До того моменту ЄС уже мав договір про купівлю 200 мільйонів доз і опціон ще на 100 мільйонів доз. У Німеччині 27 грудня перші щеплення отримали пенсіонери у віковій групі 80+ у будинках для людей похилого віку.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Завод Pfizer у Бельгії постачає вакцину всьому світу
Амбітна мета двох компаній - випустити у 2021 році два мільярди доз. Три підприємства Pfizer в США забезпечують північноамериканський ринок, а забезпечувати Європу і решту світу доручено заводу в бельгійському Пуурсе. Уже в січні стало зрозуміло, що його потужностей не вистачить для задоволення глобального попиту, тож почалося їх розширення, через що приблизно на місяць впали обсяги виробництва.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Марбург забезпечить 750 мільйонів доз на рік
До створення вакцини BioNTech мала в Німеччині порівняно невеликі виробничі потужності. Тепер знадобилося велике підприємство. 17 вересня 2020 року компанія купила у швейцарського фармконцерну Novartis завод у Марбурзі. Після термінової реконструкції та переоснащення він запрацював 10 лютого. План на перше півріччя 2021 - 250 мільйонів доз, проєктна потужність - 750 мільйонів доз на рік.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Логістика вимагає холодного розрахунку
Особливість вакцини BioNTech/Pfizer - їй потрібні наднизькі температури до мінус 80 градусів. Тому при транспортуванні використовуються спеціальні термобокси. Кожна містить 23 кілограми сухого льоду, прокладеного трьома шарами: це забезпечує холод протягом десяти днів. І кожна оснащена термосенсором, підключеними до супутникової системи GPS. На знімку: прибуття партії вакцини до Італії.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Ізраїль підтвердив ефективність вакцини
Жодна країна не вакцинувала своє населення у грудні-лютому такими високими темпами, як Ізраїль, і жодна інша не вивчала при цьому настільки пильно ефективність вакцини BioNTech/Pfizer. 21 лютого міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило: через два тижні після другого щеплення ризик захворіти знижується на 95,8 відсотка, а загроза потрапити до лікарні або померти - на 98,9 відсотка.
Вакцина BioNTech/Pfizer: німецько-американська історія успіху
Орден на знак подяки
Німеччина віддячила своїм вченим найвищою нагородою країни - орденом "Хрест за заслуги". 19 березня 2021 президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) вручив його Езлем Тюречі і Угуру Шахіну. "Ви ухвалили рішення бути вченими і підприємцями, тому що хотіли, щоб результати ваших наукових досліджень дійшли до пацієнтів, - наголосив він. - Ви створили вакцину для всього людства".