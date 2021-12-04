COVID-19: в Осло зафіксували спалах омікрон-варіанта після вечірки

У Норвезькій столиці - Осло - щонайменше 13 осіб заразилися омікрон-варіантом коронавірусу після відвідання великої вечірки 26 листопада. На ній були присутні близько 120 гостей, у 60-ти з них згодом підтвердили COVID-19.

Як повідомляється, усі присутні на вечірці були вакцинованими від COVID-19, включно з одним чоловіком, який нещодавно повернувся з Південної Африки. Перед початком заходу у жодного гостя не було симптомів і всі пройшли перед цим тестування, повідомляє агенція AFP.

Згодом у відвідувачів діагностували легкі симптоми хвороби, такі як головний біль, біль у горлі та кашель.

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Найбільший спалах за межами Південної Африки?

Очікується, що кількість підтверджених випадків може зрости, оскільки ще не усі зразки перевірили за допомогою генетичного аналізу коронавірусу - секвенування.

У Норвезькому інституті громадського здоров'я повідомили, що поки зарано говорити, що ця подія є доказом більшої заразності омікрону за дельта-варіант. Також місцеві медики поки не беруться коментувати клінічну картину захворювань, адже інфіковані є молодими людьми.

Водночас повідомляється, що у разі підтвердження інших тестів випадок у Осло може стати найбільшим спалахом омікрону за межами Південної Африки.

Омікрон-варіант ще вивчають

Уперше новий варіант коронавірусу виявили у листопаді у Південній Африці. На початок грудня його зафіксували вже у щонайменше 38 країнах світу. У багатьох регіонах вводять нові обмеження через омікрон, обмежуючи поїздки.

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За даними вчених, новий варіант COVID-19 має дуже велику кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності. Однак наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Досі випадки інфікування омікроном зафіксовані переважно серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я поки не зафіксувала летальних випадків внаслідок інфікування омікрон-варіантом. ВООЗ продовжує збирати дані про новий варіант коронавірусу, щоб оцінити ефективність наявних вакцин, тестів та методів лікування.