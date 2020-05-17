 COVID-19: Бразилія на третьому місці у світі за кількістю інфікованих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2020

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Новини

COVID-19: Бразилія на третьому місці у світі за кількістю інфікованих

Бразилія випередила Великобританію за кількістю інфікованих коронавірусом. У Бразилії зафіксували понад 254 тисячі підтверджених випадків інфікування. Тепер країна посідає третє місце, її випереджають Росія та США.

Лікарі транспортують пацієнта у штаті Сан-Паулу в Бразилії

Лікарі транспортують пацієнта у штаті Сан-Паулу в Бразилії

У Бразилії офіційно підтвердили 254 220 випадків інфікування новим коронавірусом станом на понеділок, 18 травня. Після оприлюднення цих даних країна обійшла Великобританію та стала третьою у світі за кількістю інфікованих. Її випереджають лише Росія та США.

Всього у країні офіційно зареєстрували 16792 жертви COVID-19. Відповідно, Бразилія посідає шосте місце у світі за кількістю померлих від нової хвороби. Утім, за словами експертів, в країні з населенням у 210 мільйонів проводять недостатньо тестувань, отже, реальні показники можуть бути значно більшими.

Ультраправий президент Бразилії Жаїр Болсонару раніше порівнював новий коронавірус із "маленьким грипом" і засуджував "істерику" навколо нього. 

В країні зростає напруженість між президент Бразилії Жаіром Болсонару, який виступає проти введення в країні карантинних заходів, та губернаторами низки штатів, які встановили режим соціальної ізоляції на своїх територіях.

Через суперечки з приводу заходів протидії поширенню інфекції Болсонару звільнив міністра охорони здоров'я Енріке Мандету. Його наступник, Нельсон Тейх пішов у відставку сам, не встигнувши пропрацювати на посаді навіть місяць. Зараз Болсонару шукає вже третього міністра охорони здоров'я з початку пандемії.

Тим часом, як зауважує AFP, лікарні в декількох районах Бразилії працюють майже на повну потужність, а найбільш постраждалі міста почали ховати жертв у масові могили.

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