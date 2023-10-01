Чотири регіони Росії зазнали обстрілів

Мер російського Смоленська після повідомлень про збиті БПЛА закликав мешканців утриматися від виходу з дому. У Сочі, за даними українських ЗМІ, влучання у вертольотний майданчик.

У неділю, 1 жовтня, у Росії губернатори регіонів повідомляють про обстріли району центрального ринку в Шебекіно Бєлгородської області, а також населених пунктів Брянської та Смоленської областей. Безпілотний літальний апарат також був збитий над Краснодарським краєм.

У Шебекіно під час обстрілу постраждали троє людей, пошкоджені фасади торгових павільйонів, гаражі та три автомобілі, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. За його словами, населений пункт обстріляли Збройні сили України.

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Мер Смоленська закликав не виходити з дому

Мер Смоленська заявив, що вранці над обласним центром та в його передмістях було збито "п'ять українських безпілотників літакового типу". Він закликав мешканців міста, "зберігати спокій і без необхідності не залишати житлові будинки, а також утриматися від заміських поїздок". Постраждалих, за словами мера, немає.

Обстрілу також зазнало прикордонне село Любечани Климівського району Брянської області, повідомив голова регіону Олександр Богомаз. Пошкоджені дві адміністративні будівлі та кілька житлових будинків. Постраждалих, за даними губернатора, немає.

Атака на Сочі

Крім того, вранці 1 жовтня міноборони Росії повідомило, що сили ППО "збили український безпілотник над територією Краснодарського краю". Через атаку БПЛА в міжнародному аеропорту Сочі було тимчасово обмежено польоти. О 8.20 за місцевим часом аеропорт повернувся до роботи у звичайному режимі.

Водночас київське видання "Українська правда" з посиланням на Головне управління розвідки міноборони України повідомило, що внаслідок атаки українських безпілотників є влучання у стоянку російських вертольотів у районі Адлера у Сочі.