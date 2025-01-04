Чорногорія після масового вбивства посилить закон щодо зброї

Після вбивства 12 людей у Цетинє влада Чорногорії закликала громадян здати незареєстровану зброю. За деякими оцінками, у мешканців країни може бути близько 245 тисяч одиниць такої зброї.

Влада Чорногорії вирішила посилити умови зберігання зброї після масового вбивства в Цетинє. Про те, що незабаром в країні з'явиться відповідний закон, заявив у п'ятницю, 3 січня, прем'єр-міністр країни Мілойко Спаїч, повідомляє агентство dpa.

Нові правила щодо зброї в Чорногорії

У п'ятницю Спаїч провів засідання Ради національної безпеки, яке тривало кілька годин. У цей час під вікнами будівлі уряду в Подгориці попри сильний дощ сотні людей вийшли на мітинг. Вони звинуватили владу в неефективній політиці у сфері контролю за зброєю.

Згідно з планом уряду, власники дійсних ліцензій на вогнепальну зброю мають пройти додаткове психологічне обстеження до 1 січня 2026 року, інакше їхні ліцензії будуть анульовані. Тим, хто володіє зброєю без дозволу, дали два місяці, щоб її здати. Інакше на них чекають "драконівські" штрафи, пригрозив прем'єр. "Цим людям не буде пощади", - сказав Спаїч, не уточнивши, однак, суму штрафів.

"Доступність зброї є надмірною і жахаючою, і її не можна виправдати традиціями", - цитує Спаїча агентство AFP.

Читайте також: Чехія: мільйон одиниць зброї на 10 мільйонів населення

Скільки зброї може бути в Чорногорії

Як пише dpa, кількість незареєстрованої зброї, яка є у жителів Чорногорії, оцінюється в десятки тисяч одиниць, "як і в інших балканських країнах". Влада в Подгориці вже багато років закликає громадян здати незаконну зброю, але безрезультатно.

AFP з посиланням на швейцарський проєкт Small Arms Survey повідомляє, що в Чорногорії, населення якої становить трохи більше ніж 620 тисяч людей, налічується приблизно 245 тисяч одиниць вогнепальної зброї.

Масове вбивство в Цетинє

Нагадаємо, у середу, 1 січня, 45-річний чоловік відкрив вогонь у барі міста Цетинє, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. Зловмисник убив двох дітей і власну сестру. Ще четверо людей зазнали поранень, одна перебуває в критичному стані. В країні була оголошена триденна жалобу.

Поліція припускає, що це був емоційний вчинок на тлі вживання алкоголю та побутового конфлікту. Після прибуття правоохоронців злочинець застрелився. У 2022 році він уже був засуджений за незаконне зберігання зброї.

Читайте також: В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї