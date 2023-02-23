Чорнобильська зона досі долає наслідки російської окупації (фото)
Російські війська перебували в Чорнобильській зоні понад три тижні - з 24 лютого по 1 квітня 2022 року. Після себе вояки РФ залишили понівечене майно, розграбовані будівлі. Про наслідки окупації - у фотогалереї DW.
Понівечені будівлі
Значних руйнувань від дій російських окупантів зазнали офісні приміщення та гуртожитки, з яких були викрадені особисті речі співробітників. На фото: будівля "Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами" після того, як у ній побували російські військові.
Викрадене обладнання
Будівлю "Центрального підприємства з поводження з радіоактивними відходами" російські окупанти розграбували, а те, що не змогли вивезти, розтрощили. За підрахунками Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), російські військові викрали та пошкодили близько тисячі комп'ютерів та серверів.
Настінне "мистецтво"
Після себе російські солдати залишили й різноманітні написи на стінах будівель у Чорнобильській зоні, де вони перебували.
Викрадені та понівечені автівки
Під час окупації Чорнобильської зони росіяни знищили або викрали близько 330 авто, повідомили в ДАЗВ, у тому числі й автомобілі з перевезення радіоактивних відходів. На фото: авто одного з підприємств зони відчуження, яке використовували російські солдати, а потім кинули обабіч дороги, що веде до Чорнобильської АЕС.
Шалені розваги росіян
Деякі авто росіяни просто переїжджали важкою бронетехнікою. На фото: понівечене авто у місті Чорнобиль. На щастя, всередині не було людей.
Гармидер після окупації
Після втечі із Чорнобильської зони росіяни залишили безлад та купи сміття. На фото: приміщення із радянською символікою в ДК Енергетик, місто Прип'ять.
Залишені російські позиції
Під час окупації російські військові облаштовували в Чорнобильській зоні позиції. Після втечі вони залишили на них ящики з-під зброї та сміття. На фото: позиції на території колишнього асфальто-бетонного заводу в місті Чорнобиль.
Росіяни в Рудому лісі
Окопи військові РФ облаштовували на території Рудого лісу, який взяв на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора ЧАЕС. На думку голови ДАЗВ, солдати, які тут перебували, вже мали б відчути вплив опромінення або відчують його через рік-два. За його словами, як правило, це загострення хронічних хвороб або виникнення злоякісних пухлин.
Заміновані території - проблема на роки
Площа Чорнобильської зони - 2600 квадратних кілометрів, переважно в лісистій місцевості. Нині 30 відсотків території зони відчуження недоступна через мінування. Це часто спричиняє пожежі та ускладнює їхнє гасіння. Вартість розмінування коштує близько півтора євро за квадратний метр, підрахували в ДАЗВ.
Росіяни їли червонокнижних тварин
Трьохтижнева російська окупація завдала значних збитків й природі Чорнобильської зони. Зокрема, як повідомили в ДАЗВ, постраждали червонокнижні тварини, яких російські солдати полювали й потім їли. На фото: коні Пржевальського у Чорнобильській зоні, які занесені у міжнародну Червону книгу.
Відновлення після окупації
Для того, щоб відновити хоча б автопарк, інфраструктуру, офісне обладнання, потрібно близько 100 мільйонів євро, підрахували в ДАЗВ. Нині партнери вже затвердили допомогу на 15 мільйонів євро, з яких два мільйони євро виділено на обладнання.