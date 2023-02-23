Окопи військові РФ облаштовували на території Рудого лісу, який взяв на себе найбільшу частку викиду радіоактивного пилу під час вибуху реактора ЧАЕС. На думку голови ДАЗВ, солдати, які тут перебували, вже мали б відчути вплив опромінення або відчують його через рік-два. За його словами, як правило, це загострення хронічних хвороб або виникнення злоякісних пухлин.