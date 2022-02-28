Чому тисячі непальців воюють на боці Росії проти України?

КонфліктиРосійська ФедераціяЧому тисячі непальців воюють на боці Росії проти України?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиРосійська Федерація04.04.20244 квітня 2024 р.Росія завербувала тисячі чоловіків з Непалу для війни в Україні. Їм пропонують зарплатню у розмірі 2000 доларів на місяць та обіцяють допомогти отримати громадянство РФ за прискореною процедурою. Багато з них додому не повертаються…https://p.dw.com/p/4eN8oРеклама