Чому тисячі непальців воюють на боці Росії проти України?

04.04.2024 4 квітня 2024 р.

Росія завербувала тисячі чоловіків з Непалу для війни в Україні. Їм пропонують зарплатню у розмірі 2000 доларів на місяць та обіцяють допомогти отримати громадянство РФ за прискореною процедурою. Багато з них додому не повертаються…