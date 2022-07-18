Чому Лобода стала нев'їзною в Росії - "Європа у фокусі"

СуспільствоЄвропаЧому Лобода стала нев'їзною в Росії - "Європа у фокусі"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоЄвропа05.09.20225 вересня 2022 р.Україна: спецпідрозділ ЗСУ дбає про мертвих російських солдатів. Німеччина: через зміну клімату аграрії шукають альтернативи картоплі й зерновим. Швейцарія: "нульзірковий" готель для неспокійної відпустки.https://www.dw.com/uk/comu-svitlana-loboda-stala-neviznou-v-rosii-evropa-u-fokusi-05092022/video-63019242Реклама