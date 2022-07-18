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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
СуспільствоЄвропа

Чому Лобода стала нев'їзною в Росії - "Європа у фокусі"

5 вересня 2022 р.

Україна: спецпідрозділ ЗСУ дбає про мертвих російських солдатів. Німеччина: через зміну клімату аграрії шукають альтернативи картоплі й зерновим. Швейцарія: "нульзірковий" готель для неспокійної відпустки.

https://www.dw.com/uk/comu-svitlana-loboda-stala-neviznou-v-rosii-evropa-u-fokusi-05092022/video-63019242
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