Чому "шахеди" стали небезпечнішими?

Росія практично щодня атакує Україну ударними дронами типу Shahed, які значно змінилися за час повномасштабного вторгнення. Деякі модифікації стали ще більш небезпечними. Які БпЛА застосовує РФ, і як їм протидіяти?

Ефективність "шахедів" зменшується, але кількість лише зростає. Під час масованої атаки вранці 13 грудня над Україною зафіксували 193 дрони - це один з рекордних показників. Більше половини - 105 безпілотників - були локаційно втрачені. Це могли бути хибні цілі, або ж проти них спрацювали засоби радіоелектронної боротьби. І це вже стало звичним явищем.

