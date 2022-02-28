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КонфліктиУкраїна

Чому "шахеди" стали небезпечнішими?

Анна Пшемиська
17 грудня 2024 р.

Росія практично щодня атакує Україну ударними дронами типу Shahed, які значно змінилися за час повномасштабного вторгнення. Деякі модифікації стали ще більш небезпечними. Які БпЛА застосовує РФ, і як їм протидіяти?

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Ефективність "шахедів" зменшується, але кількість лише зростає. Під час масованої атаки вранці 13 грудня над Україною зафіксували 193 дрони - це один з рекордних показників. Більше половини - 105 безпілотників - були локаційно втрачені. Це могли бути хибні цілі, або ж проти них спрацювали засоби радіоелектронної боротьби. І це вже стало звичним явищем.

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