Чому Путін поставив на чолі міноборони РФ економіста?

Місце Сергія Шойгу на посаді міністра оборони РФ посяде Андрій Бєлоусов - 65-річний доктор економічних наук, який зробив за 20 років стрімку кар'єру від ученого до віце-прем'єра РФ. Призначення - суперечливе, погоджуються експерти, але зазначають, що воно не повинно мати сильного впливу на перебіг війни РФ проти України, проте вплине на оптимізацію зростаючих витрат в армії РФ.

Експерти очікували кінець кар'єри Бєлоусова

Неочікуване піднесення Андрія Бєлоусова у владі вже відбувалося одного разу - 2020 року. Тоді через COVID-19 захворів прем'єр-міністр Михайло Мішустін, а його обов'язки тимчасово став виконувати на той момент віцепрем'єр Бєлоусов.

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Експерти зазначали, що політики перебувають у функціональному протистоянні: Мішустіну незадовго до його хвороби почало підпорядковуватися міністерство фінансів, яке якраз вивели із зони відповідальності Бєлоусова. А останній, за задумом Кремля, мав присвятити себе оцінці ефективності бюджетних витрат і фінансової стабільності російської економіки. Спостерігачі поспішили заявити про завершення кар'єри Бєлоусова, коли 12 травня прем'єр-міністр Мішустін не став заносити його до нового списку уряду РФ.

У владу Бєлоусов прийшов досить пізно - у 2006 році. До цього він пропрацював понад 20 років в Академії наук СРСР, яку потім перейменували на Російську академію наук. Його сім'я була з академічного середовища: батько - економіст, мама - радіохімік. При цьому Бєлоусов, наскільки відомо з відкритих джерел, ніколи не служив в армії, якщо не брати до уваги військові збори в університеті.

За час академічної діяльності він консультував прем'єр-міністрів Євгена Примакова, Сергія Степашина, Михайла Касьянова і Михайла Фрадкова з питань макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування. У Кремлі, вочевидь, оцінили його таланти і поступово він пройшов шлях від позаштатного радника прем'єр-міністра до віце-прем'єра. На останній посаді він займався адаптацією російської економіки до "глобального енергопереходу" - збільшення використання альтернативної енергетики, а також особисто консультував Путіна з економічних питань.

Бєлоусова поставили, щоб адаптувати економіку РФ під військову парадигму

Кремль, імовірно, побачив у Бєлоусові одну з причин, через яку російська економіка не впала внаслідок міжнародних санкцій, каже декан факультету "Міжнародні відносини" університету New School у Нью-Йорку Ніна Хрущова. Вона припускає, що аудиторський талант Бєлоусова спробують застосувати у військовому відомстві, яке опинилося нещодавно в центрі корупційного скандалу. Наприкінці квітня під арешт взяли заступника міноборони РФ Тимура Іванова, якого слідство підозрює в розкраданні бюджетних грошей під час розподілу держзамовлень.

Ніна Хрущова Фото: DW

Цивільне минуле Бєлоусова навряд чи зустріне особливий опір в армії, як показує досвід його попередників, каже Хрущова. При цьому нинішній кандидат, на її думку, - компромісна фігура для ліберальних економістів і крайніх "державників", прихильників жорсткого регулювання економіки, до яких належить Бєлоусов.

"Бєлоусов, як уже сказали в Кремлі, буде вбудовувати військовий сектор у загальну економіку Росії або, навпаки, буде переставляти державну економіку Росії на військові рейки", - каже Хрущова, зазначаючи, що російська влада сама порівнює нинішній час із серединою 1980-х років.

Переведення економіки країни на військові рейки занапастили свого часу СРСР, погоджується директор Центру дослідження економічної політики економічного факультету Московського державного універститету Олег Буклемішев. Він припускає, що основне завдання Бєлоусова - оптимізація витрат у цій сфері, щоб уникнути рецесії та загального спаду економіки. "За часів СРСР не вистачило політичної волі для скорочення витрат, економіка просто надірвалася", - каже експерт.

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Бєлоусову доручили впровадження інновацій у військову сферу

Буклемішев вважає, що в іншому функція Білоусова нагадуватиме завдання Анатолія Сердюкова - іншого фахівця з економічного блоку, який переналаштував деякі економічні процеси в міноборони. Керував доволі "успішно, на думку багатьох спостерігачів", каже експерт, але був відправлений у відставку через корупційний скандал. Утім, Бєлоусову потрібно виконати непросте завдання - впровадити інновації у військову галузь, зазначає Буклемішев.

Ще до нового призначення Бєлоусов курував проєкт "Безпілотні авіаційні системи", нагадує співробітниця Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Олександра Прокопенко. Вона припускає, що ця галузь буде серед пріоритетних для впровадження інновацій у військову сферу за керівництва Бєлоусова.

"Війна створила окрему індустрію, а за допомогою інвестицій у військовий комплекс вони (російська влада. - Ред.) мають намір підтримувати економічне зростання і розв'язувати структурні питання", - каже Прокопенко, додаючи, що такий підхід, на її думку, навпаки сприятиме накопиченню структурних проблем в економіці.