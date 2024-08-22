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Чому прем'єр-міністр Індії Моді їде до Києва після Москви?

Таніка Годбол | Валерій Сааков | Соня Фальнікар
22 серпня 2024 р.

Нарендра Моді стане першим індійським лідером за останні 30 років, який відвідає Україну. В індійського прем'єра є причини для того, щоб заспокоїти Київ і його західних союзників.

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Зустріч Моді з Зеленським під час саміту G7 у травні 2023 року
Зустріч Моді з Зеленським під час саміту G7 у травні 2023 рокуФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

Очікується, що 23 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Київ. Його прибуття до України збігатиметься з Днем державного прапора України - у переддень Дня незалежності України. І тут показово, що трохи більше місяця тому відбувся візит Моді до Москви.

Його візит, безсумнівно, викличе змішані почуття в Києві. Адже Індія постійно підтримувала тісні зв'язки з Росією, попри повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, навіть всупереч значному невдоволенню Києва та його союзників.

Хоча Моді закликав до миру, він також аж до сьогодні відмовлявся прямо покласти на Кремль відповідальність за війну - під час липневої поїздки Моді до Росії та його зустрічі з президентом Володимиром Путіним, яка збіглася в часі зі кривавим ракетним ударом військ РФ по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, індійський лідер так само цього не зробив.

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Натомість індійський прем'єр-міністр відреагував на скоєне тоді військами РФ ретельно добраним коментарем. "Коли вбивають невинних дітей, серце обливається кров'ю, і цей біль дуже жахливий", - промовив тоді Моді.

Зустріч Моді й Путіна поблизу Москви в липні 2024 року
Зустріч Моді й Путіна поблизу Москви в липні 2024 рокуФото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP/picture alliance

Перший візит індійського лідера в Україну з моменту встановлення дипвідносин між країнами

А президент України Володимир Зеленський назвав візит Моді до Росії "розчаруванням". "Це величезне розчарування і нищівний удар по мирних зусиллях - бачити, як у такий день лідер найбільшої демократії світу обіймається з найкривавішим злочинцем світу в Москві", - написав тоді Зеленський у соцмережі X.

Власне, Моді здійснить не лише свій перший візит в Україну з початку повномасшабної війни РФ проти України - це буде також взагалі перший візит індійського лідера в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома країнами, тобто за останні більш ніж 30 років.

"Індія має суттєві та незалежні зв'язки як з Росією, так і з Україною, і ці партнерські відносини є індивідуальними", - заявив журналістам в понеділок, 19 серпня, речник МЗС Індії під час брифінгу для ЗМІ.

Індія прагне мирних переговорів між Києвом і Москвою

Експерти кажуть, що цей візит є політичним балансуванням для Індії, який також дає Нью-Делі нагоду закликати сторони протистояння до мирних переговорів. Але індійській дипломатії доводиться підтримувати складний баланс.

"Росія є тривалий час традиційним союзником (Індії. - Ред.), а Україна також має дуже дружні відносини з Індією. Впоратися з цим непросто, особливо тому, що Україна отримала потужну підтримку Заходу, з яким Індія також має добрі відносини", - констатував у розмові з DW Раджив Бхатія, колишній індійський дипломат, а нині науковий співробітник аналітичного центру Gateway House.

"Індія хоче розширювати, зміцнювати й підтримувати свої зв'язки з Росією", - додав він, зазначивши, що Нью-Делі не переймається тим, що візит до Києва може поставити під загрозу відносини Індії з Москвою.

Схожу думку висловила й головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. В інтерв'ю DW вона зазначила, що нині для Моді "украй важливо збалансувати цю критику і довести, що Індія справді нейтральна і готова говорити з обома сторонами конфлікту, як з Росією, так і з Україною". "Індія не намагається стати більш проросійською, так би мовити, чи проукраїнською. Власне, Індія намагається довести свій нейтралітет", - вважає експертка.

Балансування Індії між США, Росією і Китаєм

Власне між Росією й Індією вже давно налагодилися глибокі військові, торговельні та дипломатичні зв'язки. Приміром, на РФ припадає понад 40 відсотків усього індійського імпорту нафти, а на російський ВПК припадає 60 відсотків індійського імпорту озброєнь. Крім того, з РФ Індія імпортує значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, рослинної олії та дорогоцінних металів.

НПЗ в Індії
НПЗ в Гувахаті. Нині Індія поряд з КНР є найбільшим імпортером російської нафти в світіФото: BIJU BORO/AFP

Те, що Захід уникає економічної співпраці з Росією через її повномасштабне вторгнення в Україну, - на руку Індії, оскільки мотивує Москву до ще тісніших зв'язків з Нью-Делі. Крім того, Нью-Делі побоюється, що відчуження Москви Заходом може підштовхнути Росію до зближення з Китаєм, який є головним конкурентом Індії в Азії.

Ще більше ускладнює геополітичний баланс те, що США та інші західні країни роздратовані дружньою до Росії позицією Моді та його нещодавньою зустріччю з Путіним. Водночас Захід також не хоче, щоб Індія втратила цей вплив на Москву, оскільки Індія може слугувати противагою Китаю, коли той намагатиметься вплинути на Кремль.

Що робитиме Моді у Києві?

"Індія намагатиметься позиціювати себе як миротворця і долучитися до гуманітарної допомоги, - розповів DW Аміт Джулка, доцент кафедри міжнародних відносин Університету Ашока. - Попри близькість Індії до США, існують певні нотки підозр. (...). Попри тісні зв'язки з Росією, Індія не хоче відштовхувати Захід", - сказав Джулка.

Водночас МЗС Індії заявило, що Нью-Делі не представлятиме мирний план у Києві, але буде готовим підтримати переговори щодо мирного врегулювання.

Утім, цей візит і для України є вкрай важливим, вважає Аліна Гриценко. "Індія, яка позиціює себе як голос Глобального Півдня, як лідер Глобального Півдня, розглядається як ворота до (...) до тих регіонів для України. І приклад Індії потенційно може продемонструвати іншим країнам Глобального Півдня, наскільки важливо достукатися до України, мати справу з Україною і врегулювати російсько-українську війну", - наголошує аналітикиня.

Крім того, є ще один важливий аспект, на який вказує Гриценко. "Індія - одна з тих небагатьох країн, яка має пряму комунікацію як з Україною, так і з Росією. Коли йдеться про переговорні та посередницькі процеси, важливо розуміти, що Росія не готова спілкуватися з усіма. Росія не готова спілкуватися з Європою чи Сполученими Штатами. Тож Індія (...), може відігравати дуже важливу роль у опосередкованій комунікації з Росією", - визнає експертка. 

Що ще на порядку денному?

Окрім війни Росії проти України, є ще кілька питань, які Моді, ймовірно, обговорить з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. "Буде також обговорюватися оборонна та економічна співпраця, а також роль Індії у подальшій відбудові післявоєнної України", - припускає колишній посол Бхатія. "Моді також, ймовірно, висловить подяку українському уряду за допомогу в евакуації індійських студентів після початку війни", - додає ексдипломат.

До початку повномасштабної війни в Україні в українських університетах навчалося близько 19 тисяч студентів з Індії. Після російського вторгнення в лютому 2022 року Індія, Україна та Польща спільно працювали над евакуацією більшості з них в рамках операції "Ганга".

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