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У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
СуспільствоЄвропа

Чому фіни бояться Росію - "Європа у фокусі"

1 год. тому

Італія: хто в країні боїться приходу до влади правих радикалів. Франція: атомна енергетика проти високих цін на електрику. Чехія: чому футбольний зал має і соціальне значення. Великобританія: якою стала мода після пандемії.

https://www.dw.com/uk/comu-fini-boatsa-rosiu-i-so-dumaut-pro-vizi-rosianam-evropa-u-fokusi-12092022/video-63093430
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Die Folgen der Antikriegsstimmung

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