Чому фіни бояться Росію - "Європа у фокусі"

СуспільствоЄвропаЧому фіни бояться Росію - "Європа у фокусі"To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоЄвропа1 год. тому1 год. томуІталія: хто в країні боїться приходу до влади правих радикалів. Франція: атомна енергетика проти високих цін на електрику. Чехія: чому футбольний зал має і соціальне значення. Великобританія: якою стала мода після пандемії.https://www.dw.com/uk/comu-fini-boatsa-rosiu-i-so-dumaut-pro-vizi-rosianam-evropa-u-fokusi-12092022/video-63093430Реклама