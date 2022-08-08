Чому фіни бояться Росію - "Європа у фокусі"

1 год. тому 1 год. тому

Італія: хто в країні боїться приходу до влади правих радикалів. Франція: атомна енергетика проти високих цін на електрику. Чехія: чому футбольний зал має і соціальне значення. Великобританія: якою стала мода після пандемії.