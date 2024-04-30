Чому ЄС досі купує російський газ?

Хоча ЄС різко скоротив обсяги імпорту російського газу, значні обсяги все ще надходять до блоку. Нові маршрути постачання СПГ є ключовою причиною цього, хоча до ЄС надходить також й трубопровідний газ з РФ.

Минуло більше двох років від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а російський газ все ще надходить до Європи. Хоча ЄС значно скоротив обсяги газу, який він імпортує з Росії, вуглеводень з країни-агресорки все ще постачаються до деяких європейських домогосподарств і підприємств, а отже - збільшує доходи Кремля.

Коли почалася війна, європейські лідери були змушені щось робити із залежністю від російського газу і нафти, яка існувала давно. Газ був особливою проблемою, оскільки у 2021 році 34 відсотків газу, що споживався в ЄС, надходило з Росії.

Особливо залежними були країни Центральної та Східної Європи. Коли ЄС обговорював питання заборони імпорту газу з РФ, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) поспішив висловити свою незгоду. "Європа свідомо вивела поставки енергоносіїв з Росії з-під санкцій. На даний момент Європа не може бути забезпечена енергією для виробництва тепла, мобільності, енергопостачання та промисловості в будь-який інший спосіб", - сказав він.

Президент РФ Володимир Путін вирішив скористатися цим. Протягом 2022 року Росія сама скоротила імпорт газу до Європи, а європейські лідери побоювалися дефіциту енергії взимку. Ці побоювання так і не справдилися, але при цьому, що дуже важливо, ЄС дотепер не запроваджував жодних санкцій проти російського газу.

"Це (зменшення імпорту газу з РФ. - Ред.) ніколи не відбувалося внаслідок санкцій, - каже в інтерв'ю DW старший економіст Київської школи економіки Беньямін Гільґеншток (Benjamin Hilgenstock). - Це було добровільне і розумне рішення країн диверсифікувати постачання і більше не бути об'єктом шантажу з боку Росії".

Відмовитися від газу з труби, почати купувати СПГ

За даними ЄС, частка російського трубопровідного газу, що імпортується країнами-членами ЄС, впала з 40 відсотків від загального обсягу у 2021 році до близько 8 відсотків у 2023 році. Однак, якщо врахувати скраплений природний газ (СПГ) - природний газ, охолоджений до рідкого стану, щоб його можна було транспортувати кораблями, - то загальна частка російського газу в загальному обсязі імпорту до ЄС минулого року становила 15 відсотків.

Основним шляхом зменшення залежності ЄС від російського газу було збільшення імпорту СПГ з таких країн, як США та Катар. Однак водночас відбулося значне зростання обсягів закупівлі країнами ЄС російського СПГ зі значними знижками.

За даними аналітичної компанії Kpler, Росія зараз є другим за величиною постачальником СПГ до ЄС. З РФ у 2023 році до Європи його було імпортовано 15,5 мільйона тонн, що складає 16 відсотків від загального обсягу поставок СПГ до ЄС. Це на 40 відсотків більше порівняно з обсягом СПГ, який Росія продала до ЄС у 2021 році.

Обсяги імпорту у 2023 році дещо знизилися порівняно з 2022 роком, але дані за перший квартал 2024 року свідчать, що експорт російського СПГ до Європи знову зріс - на 5 відсотків у річному обчисленні. Франція, Іспанія та Бельгія закуповували особливо багато - на ці три країни припадає 87 відсотків СПГ, який надійшов до ЄС у 2023 році.

Проблема "перевалки" газу з РФ в ЄС

Проте значна частина цього CПГ не призначена для європейського ринку і реекспортується з європейських портів до третіх країн світу, внаслідок чого деякі країни ЄС і компанії отримують від цього прибуток.

"Значна частина російського СПГ, що йде до Європи, просто "перевалюється", - пояснює Гільґеншток. - Це не має нічого спільного з постачанням природного газу до Європи. Це просто європейські компанії заробляють гроші, сприяючи експорту російського СПГ".

Згідно з нещодавнім звітом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), у 2023 році трохи менше чверті європейського імпорту СПГ з Росії (22 відсотки) було перенаправлено далі на світові ринки. Петрас Катінас, енергетичний аналітик CREA, розповів DW, що більша частина цього CПГ була продана країнам Азії.

Як наслідок, низка країн-членів ЄС, такі як Швеція, Фінляндія та країни Балтії, чинять тиск на блок з метою запровадження повної заборони на російський СПГ, який крок потребує згоди всіх країн-членів.

Наразі дискусії в ЄС зосереджені на забороні реекспорту російського СПГ з європейських портів. Також розглядається можливість запровадження санкцій проти ключових російських СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2", комплекс з виробництва СПГ в районі Усть-Луги у Ленінградській області, а також завод з виробництва СПГ у Мурманській області, повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

"Ми дійсно повинні повністю заборонити російський СПГ, - переконаний Гільґеншток. - Ми не вважаємо, що він відіграє значну роль у газопостачанні Європи, й його можна відносно легко замінити СПГ з інших джерел". Дослідження 2023 року, проведене аналітичним центром Bruegel, підтверджує цей аналіз.

Проте Агентство ЄС з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER) нещодавно попередило, що будь-яке скорочення імпорту російського СПГ має відбуватися поступово, щоб уникнути енергетичного шоку.

Австрія та Угорщина досі отримують газ з РФ трубопроводами

Але й трубопровідний газ з Росії також все ще надходить до ЄС. Хоча газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" не працюють, а газопровід "Ямал" більше не постачає російський газ до Європи, блакитне паливо з РФ все ще надходить до австрійського газового хабу в Баумгартені трубопроводами, які перетинають Україну. Австрійська державна енергетична компанія OMV має контракт з російською газовою компанією "Газпром" до 2040 року.

У лютому Австрія підтвердила, що 98 відсотків її імпорту газу в грудні 2023 року надійшло з Росії. Уряд країни заявляє, що хоче розірвати контракт з "Газпромом" якомога раніше, але для того, щоб це сталося законним шляхом, необхідні санкції ЄС щодо російського газу.

Як і Австрія, Угорщина також продовжує імпортувати російський газ трубопроводами у великих обсягах. Нещодавно Угорщина також уклала угоду на постачання газу з Туреччиною, але експерти стверджують, що цей газ через "Турецький потік" також надходить з Росії.

Гільґеншток зазначає, що деякі країни продовжують купувати російський газ, оскільки вони отримують вигоду від дешевих, привабливих контрактів. "Отже, доки не буде запроваджено ембарго на російський природний газ, ці країни продовжуватимуть купувати його", - прогнозує він.

Для таких країн, як Австрія та Угорщина, можливе припинення імпорту газу з Росії трубопроводами може, зрештою, залежати від України. Київ наполягає на тому, що не продовжуватиме угоду з "Газпромом" щодо транспортування газу через свою територію, дія якої закінчується наприкінці 2024 року.

Час для ембарго на газ з Росії?

Хоча російський газ все ще надходить до Європи, загальна частка, яку він становить в європейському газовому імпорті, різко скоротилася в порівнянні з 2021 роком.

У ЄС заявляють про наміри повністю припинити закупівлю російського газу до 2027 року, і ця мета виглядає все більш реалістичною, вважає Гільґеншток. "Я думаю, що вся ця брудна історія показала нам одне: ми можемо відносно швидко диверсифікувати наші поставки газу та інших енергоносіїв і не закуповувати їх в Росії", - наголошує він.

Однак експерт при цьому вважає, що політичні умови зараз є "не дуже сприятливими" для повного газового ембарго, зокрема, для ембарго на постачання газу трубопроводами. Гільґеншток вказує на головування Угорщини в ЄС у другій половині 2024 року як на потенційний бар'єр. Адже Будапешт має тісніші зв'язки з Москвою, ніж більшість країн-членів ЄС.

Що стосується СПГ, то експерт налаштований більш оптимістично і каже, що, окрім дій на рівні ЄС, великі імпортери СПГ, такі як Іспанія та Бельгія, повинні самі вжити заходів.

"Цей обхідний шлях імпорту російського газу є величезною проблемою, особливо з точки зору комунікації, - сказав він. - І ми допомагаємо Росії з її ланцюгами постачання СПГ, чого ми не повинні робити".