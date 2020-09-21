Commerzbank планує скоротити близько 10 тисяч робочих місць

Один із найбільших німецьких банків Commerzbank повідомив у четвер, 28 січня, про наміри скоротити тисячі робочих місць і закрити сотні відділень в рамках реалізації стратегії з переходу на онлайн-банкінг і безготівкові платежі.

Як ідеться у повідомленні Commerzbank, до 2024 року установа планує скоротити близько 10 тисяч робочих місць. Це торкнеться кожного третього співробітника банку в Німеччині. Зі 790 філій Commerzbank у Німеччині залишаться тільки 450. Водночас банк планує розширити свої цифрові та онлайн-сервіси.

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Згідно з заявою, наглядова рада повинна обговорити і схвалити цю стратегію на засіданні 3 лютого, після чого вона офіційно набуде чинності. Відповідно до стратегії, банк має скоротити свої видатки в 2024 році у порівнянні з рівнем 2020 року на 1,4 мільярда євро.

"Ми хочемо зосередитися на сильних сторонах Commerzbank і таким чином забезпечити його потенціал на стійкій основі", - пояснив глава Commerzbank Манфред Кноф (Manfred Knof).

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"Наші цілі дуже амбітні, і ми зробимо все необхідне для їх досягнення", - додав Кноф.

Як повідомляється, якщо цей план буде ухвалений правлінням, деталі стратегії та конкретні заходи будуть оприлюднені на пресконференції 11 лютого. Станом на кінець 2019 року у Commerzbank працювали 48,5 тисячі співробітників.