 CNBC: У Росії - проблеми зі створенням гіперзвукових ракет | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.10.2018

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Новини

CNBC: У Росії - проблеми зі створенням гіперзвукових ракет

Росії не вистачає матеріалів для створення ракет "Авангард", які Володимир Путін представив на початку року, повідомляє телеканал CNBC. У Пентагоні стежать за спробами Москви розробити нову зброю.

Володимир Путін на заводі Алмаз-Антей (архівне фото)

Володимир Путін на заводі "Алмаз-Антей" (архівне фото)

Росія не може знайти джерело для створення критично важливих компонентів, необхідних для виробництва гіперзвукової ракети "Авангард", попри те, що, за словами російського президента Володимира Путіна, вже почалося її серійне виробництво. Про це у п'ятницю, 12 жовтня, повідомив американський телеканал CNBC з посиланням на джерела, які знайомі зі звітом американської розвідки.

Повідомляється, що вуглецеві волокна, які зараз використовують у виробництві ракет, є недостатньо надійними та не забезпечують необхідного теплозахисту. "Корпус гіперзвукового апарата не може витримати нагрівання при повторному вході (в атмосферу - Ред.), через що внутрішні системи дають збій", - сказав один зі співрозмовників CNBC. Тим часом розробка ракет "Авангард" є для Москви пріоритетним завданням і програма має бути завершена до 2020 року. Наступні випробування ракет мають відбутися у грудні цього року.

"Цікаво, що вони продовжують стикатися з проблемами, хоча тривалий час перевіряли цю систему", - зазначив директор проекту ядерної інформації в Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

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У Пентагоні стежать за спробами Росії створити нову зброю. "Однак до цього моменту ми бачили більше грандіозних тверджень про успіх, ніж його фактичне підтвердження", - зазначив представник міністерства оборони США Ерік Пехон. Він запевнив, що США продовжують розвивати власні оборонні можливості для протистояння потенційним загрозам з боку Росії.

Володимир Путін презентував гіперзвукову ракету "Авангард" разом з іншими видами озброєнь 1 березня цього року під час послання Федеральним зборам. У липні він повідомив про початок її серійного виробництва.

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