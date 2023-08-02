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Cлідом за РФ: Школярів в Україні вчитимуть управляти дронами

Євгенія Наконечна
2 год. тому

З вересня на оновлених уроках "Захист України" в школах навчатимуть керуванню дронами. Раніше Росія анонсувала навчання основам бойового застосування безпілотників у рамках початкової військової підготовки в школах.

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Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Міністр освіти і науки України Оксен ЛісовийФото: Hennadii Minchenko/Photoshot/picture alliance

Для українських школярів розробляють оновлену дисципліну "Захист України", на якій дітей навчатимуть домедичній допомозі, мінній безпеці, керуванню дронами та орієнтуванню на місцевості. Про це в середу, 2 серпня, повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. 

Пілотний проєкт запустять з вересня у школах різних областей. Згодом програму затвердять на основі відгуків вчителів і учнів.

Спершу пройде навчання вчителів. За словами міністра, до нього залучать спеціалістів, які готові навчати роботи зі симуляторами FPV дронів, мають спеціалізацію в топографії, домедичній допомозі та запобіганні травматизму. 

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Наприкінці липня в Росії повідомили, що з 1 вересня школярів навчатимуть основам бойового застосування дронів. До запровадження таких курсів у школах у квітні закликав російський президент Володимир Путін. У міністерстві оборони РФ заявили, що програма передбачатиме "вивчення видів, призначення, тактико-технічних характеристик і загального влаштування, ведення розвідки місцевості та способів протидії безпілотникам противника".

Навчання проводитимуть в рамках курсу початкової військової підготовки, яка проходитиме на уроках "Основ безпеки життєдіяльності", які в Росії перейменують з 1 вересня на "Основи безпеки та захисту батьківщини". На них учні 10-11 класів вивчатимуть правила стрільби з автомата Калашникова, принципи дії ручних гранат і надання першої допомоги в бою.

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