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Членство України в НАТО є "досяжним" - Зеленський

Дмитро Шварц
22 грудня 2024 р.

За словами президента Володимира Зеленського, Києву доведеться боротися, щоб переконати союзників надати Україні членство в НАТО.

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Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк ютте, 18 грудня 2024 року
За словами Зеленського, Києву доведеться боротися, щоб переконати союзників надати Україні членство в НАТОФото: OLIVIER MATTHYS/AFP

Членство України в НАТО є "досяжним", але Києву доведеться боротися, щоб переконати союзників зробити це. Про це у неділю, 22 грудня, заявив президент Володимир Зеленський у своїй промові з нагоди Дня дипломата, передає його пресслужба.

"Усі ми розуміємо, що запрошення України в НАТО та членство в Альянсі можуть бути рішеннями виключно політичними. Завжди потрібна сміливість лідерів, щоб ухвалити й ухвалювати те чи інше рішення... Альянс для України - це досяжно, але досяжно тільки тоді, коли за це рішення б’ємось на всіх потрібних рівнях", - зазначив він.

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Президент закликав дипломатів не обмежуватися кабінетною роботою

Також Зеленський наголосив на важливості дипломатичної роботи у цьому напрямку, бо "партнери мають знати, що може дати Україна Альянсу, чому це буде краще для всіх і як це стабілізує глобальні відносини".

"Тому дуже важливо, щоб робота щодо НАТО для України не була тільки кабінетною. Дипломати у відносинах з відповідними країнами та в усіх інших країнах, які можуть допомогти з важливими рішеннями, повинні у щоденному режимі працювати на відповідну суспільну думку - і тими засобами, які працюють, а не просто тими, які зручні", - сказав він.

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