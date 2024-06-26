Члени НАТО обрали Марка Рютте наступним генсеком Альянсу

Рютте приступить до виконання своїх обов'язків генерального секретаря НАТО з 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень Єнса Столтенберга.

Північноатлантична рада у середу, 26 червня, вирішила призначити прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте наступним генеральним секретарем НАТО, який змінить на цій посаді Єнса Столтенберга.

"Пан Рютте приступить до виконання своїх обов'язків генерального секретаря 1 жовтня 2024 року, коли закінчиться термін повноважень пана Столтенберга після десяти років перебування на чолі Альянсу", - йдеться у повідомленні пресслужби НАТО у середу.

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Нагадаємо, що 20 червня президент Румунії Клаус Йоганніс повідомив про відкликання своєї заявки з наміром балотуватися на пост генерального секретаря НАТО, а Вища рада оборони Румунії підтримала кандидатуру Рютте на посаду генсека Альянсу. До того Румунія була єдиною країною НАТО, яка ще не підтримала кандидатуру прем'єра Нідерландів.

Раніше східноєвропейські країни наполягали на тому, щоб посаду генсека отримав хтось з їхніх представників. Водночас прихильники Рютте наполягали, що він повністю усвідомлює загрозу, яку становить Росія.

Нідерланди нині вважаються одним з активних прихильників України в Західній Європі та увійшли до клубу небагатьох західних країн, котрі пообіцяли надати тій західні бойові літаки - винищувачі F-16.

Рютте стане четвертим нідерландцем, який очолить НАТО з часу створення Альянсу.