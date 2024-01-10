Члени НАТО обіцяють Україні багатомільярдну допомогу

Нові пакети військової допомоги та фінансування першочергових проєктів пообіцяли Києву НАТО та його члени. Йдеться про плани на мільярди євро. Жодної втоми не відчувається, наголосили у Брюсселі.

Члени НАТО чітко заявили, що продовжуватимуть виділяти Україні значну військову, економічну та гуманітарну допомогу. Причому, багато з них повідомили про плани надання Києву "мільярдів євро додаткових сил і засобів у 2024 році". Про це поінформувала пресслужба Північноатлантичного альянсу після засідання Ради НАТО-Україна у середу, 10 січня, у Брюсселі.

Крім того, від НАТО пролунала "обіцянка, що цього року 500 мільйонів євро будуть виділені на першочергові проєкти, які внесла Україна", сказала глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко журналістам після зустрічі. "Всі країни НАТО без виключення підтвердили, що і надалі підтримуватимуть Україну, що жодної втоми вони та керівництво їхніх урядів не відчувають. Всі розуміють, що ця війна надовго і допомога має йти безперервно", - розповіла Галібаренко. Анонси деяких країн про нові пакети військової допомогиГалібаренко назвала "хорошою новиною на початку нового року".

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Глава місії України при НАТО: Планується побудова інтегрованої системи ППО в Україні

За словами глави місії, низка держав пообіцяла збільшити свої внески до комплексного пакета допомоги НАТО. "Це той інструмент, який вже два роки війни дозволяє нам задовольняти наші першочергові потреби, тобто умовно купувати антидрони, пальне і мастила для техніки, турнікети, медикаменти", - пояснила Галібаренко. Вона наголосила, що в рамках цього інструменту надалі будуть також здійснюватися проєкти з гуманітарного розмінування і відновлення інфраструктури. Серед планів - побудова інтегрованої системи ППО в Україні, повідомила чиновниця, не вдаючись у подробиці.

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Наразі союзники відзначили ефективність роботи ППО в країні, наголосила Галібаренко, бо "за рівнем збиття "шахедів" та крилатих ракет ми говоримо про понад 80-процентну ефективність". За словами глави місії України при НАТО, союзники також привітали дії наступального характеру, "які будуть зроблені з боку наших збройних сил по витісненню російського флоту з Криму". "Лунав сигнал про те, що такий успіх України - це дуже правильна стратегія, бо найкращій захист - це напад", - сказала Наталія Галібаренко.

Заклик до санкцій за постачання ракет Росії

За її словами, були пропозиції про те, що "НАТО і союзники мають відіграти свою роль в тому, щоб впровадженням санкцій та тиску не допускати продовження постачання ракет" третіми країнами Росії.

Засідання Ради НАТО-Україна відбулося на рівні послів і було скликане на прохання Києва на тлі зростання кількості та інтенсивності повітряних атак з боку російських сил по всій країні. Як повідомляє пресслужба Альянсу, головував на засіданні генеральний секретар Єнс Столтенберг. Посли НАТО і запрошена Швеція провели брифінг у режимі відеоконференції, в якому взяли участь командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Рада НАТО-Україна була створена на саміті НАТО в липні 2023 року і є форумом для консультацій, ухвалення рішень та спільної діяльності між НАТО і Україною.