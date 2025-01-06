Число жертв нападу на ярмарок в Магдебурзі зросло до шести

У лікарні померла 52-річна жінка, яка постраждала під час наїзду автомобіля на відвідувачів різдвяного ярмарку в Магдебурзі в грудні 2024 року.

Число жертв нападу на гостей різдвяного ярмарку в Магдебурзі, що стався 20 грудня 2024 року, зросло до шести. Від отриманих того дня поранень у лікарні померла 52-річна жінка, повідомило в понеділок, 6 січня, агентство dpa з посиланням на офіційного представника Генпрокуратури ФРН у Наумбурзі.

Наїзд автомобіля на гостей різдвяного ярмарку в Магдебурзі

20 грудня Талеб А. - 50-річний лікар із Саудівської Аравії, який відійшов від ісламу і проживає в Німеччині з 2006 року, - на повній швидкості в'їхав у натовп на площі Старий ринок (Alter Markt) у Магдебурзі. Під час атаки загинули п'ятеро людей, зокрема 9-річний хлопчик, 235 людей зазнали поранень.

Талеб А. останнім часом проживав у Бернбурзі за 50 км від Магдебурга і працював у Німеччині лікарем-психіатром і психотерапевтом. За інформацією медіакомпанії MDR, у своїх постах у соцмережах останніми роками Талеб А. звинувачував владу і поліцію Німеччини у співпраці з Саудівською Аравією з метою "ісламізації Європи". У день нападу він опублікував чотири відео доволі хаотичного змісту, в яких критикував суспільство, поліцію і владу Німеччини, вказувала MDR.

Наразі правоохоронці, яка ведуть розслідування того, що сталося, не вбачають у скоєному злочині ознак теракту, вчиненого з ісламістських мотивів.

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