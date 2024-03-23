Число загиблих унаслідок теракту у "Крокусі" зросло до 115

Станом на полудень суботи, 23 березня, виявлено вже 115 загиблих внаслідок нападу на концертну залу "Крокус Сіті Холл" у Підмосков'ї, повідомив Слідчий комітет Росії (СК РФ) у Telegram.

Екстрені служби продовжують розбирати завали, а слідчі - оглядати розблоковані приміщення. Хоча на відміну від попередніх повідомлень, СК РФ не зазначав, що число загиблих може збільшитися, окремі російські ЗМІ вже пишуть про 143 загиблих.

Закиди на адресу України

Тим часом російські пропагандисти оприлюднили декілька відео із нібито допитами причетних до теракту після затримання. Одна людина на записі стверджує, що погодилася вчинити напад за гроші після прослуховування якогось "проповідника". Жодної інформації про громадянство затриманих і замовників теракту наразі не офіційно не оприлюднюється.

Натомість в офіційних повідомленнях і заявах російських посадовців неодноразово зазначалося, що підозрювані були затримані неподалік від кордону з Україною, або прямували в Україну. Речниця російського МЗС Марія Захарова у дописі в Telegram заявила, що Україна "руками західних ліберальних режимів десять років перетворювалася на центр поширення тероризму в Європі".

ГУР МО про закиди РФ: примітивна брехня

Натомість у головному управлінні розвідки міністерства оборони України (ГУР МО) зауважують, що заяви росіян про нібито спробу нападників виїхати на територію України - абсурдні. Прикордонні регіони РФ "надзвичайно насичені силовиками, спецслужбами, військовими", а сам кордон замінований і подекуди ведуться бойові дії, наголосив представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі hromadske.

"У таких умовах ця версія виглядає просто безглуздою. Ці заяви ФСБ - це примітивна брехня, розрахована на ідіотів і зазомбоване російське населення. Україна вже оголосила офіційну позицію, що не має жодного відношення до цього теракту, як і весь світ про це знає і про це поінформований", - додав він.

Перші заяви про нібито причетність України до теракту почали лунати від російських політиків одразу після теракту. Тоді у міністерстві закордонних справ України звинувачення назвали "спланованою провокацією Кремля з метою подальшого нагнітання антиукраїнської істерії в російському суспільстві".У МЗС вважають, що ця провокація спрямована на "створення умов для посилення мобілізації російських громадян для участі в злочинній агресії проти нашої держави та дискредитації України в очах міжнародного співтовариства".

Закиди відкинули також в Офісі президента України, а в ГУР МО назвали теракт у Підмосков'ї провокацією російських спецслужб.