Чимало німців соромляться своєї фігури і не ходять на пляж

Час відпусток у Німеччині в самому розпалі. Як з'ясувалось, багато хто соромиться своєї фігури й через це навіть не ходить на пляж. Нове опитування свідчить, чого саме соромляться жителі Німеччини.

Чимало жителів Німеччини відчувають незручність через свою фігуру й з цієї причини відмовляються від пляжної відпустки. Такими є результати репрезентативного опитування, проведеного в квітні 2024 року німецької компанією медичного страхування Pronova BKK. В онлайн-опитуванні взяли участь чоловіки та жінки віком старше 18 років. Його автори хотіли дізнатися, як німці сприймають своє тіло та на що вони готові піти заради краси. Результати дослідження "Відпустка й ідеали краси" були представлені наприкінці липня в Леверкузені.

Лише кожен сьомий німець задоволений своєю зовнішністю

Авторів дослідження не дивує той факт, що Німеччина належить до країн з найбільш високою кількістю естетичних корекцій. Адже, як засвідчило опитування, в країні тільки кожен сьомий задоволений своєю зовнішністю, кожен четвертий - взагалі не задоволений. Найбільша частка незадоволених - серед вікової категорії від 40 до 59 років. При цьому чоловіки відчувають себе більш комфортно в своєму тілі, ніж жінки.

Які ж "проблемні зони" знаходять у себе німці? Майже кожного другого не задовольняє власний живіт. А от найбільше німці задоволені станом свого волосся - причому як жінки, так і чоловіки.

Проблемні зони не залишають німців у спокої навіть у відпустці

Патріція Там (Patrizia Thamm), бізнес-психологиня у компанії Pronova, зауважила в розмові з DW, що найбільше її здивував той факт, що багато хто, як продемонструвало дослідження "Відпустка й ідеали краси", відмовляють собі у пляжній відпустці через відчуття сорому, а також, оскільки не почуваються комфортно у своєму тілі. Майже кожна третя жінка уникає пляжного відпочинку, серед чоловіків - кожен четвертий. Крім того, жінки частіше намагаються приховати "проблемні місця": в цьому зізналися три чверті опитаних. Серед чоловіків ця частка є меншою: не більше 50 відсотків вдаються до хитрощів, аби приховати недоліки своєї фігури.

Патріція Там звертає увагу на те, що це стосується передусім покоління Z, яке хоче відповідати ідеалам краси: понад 70 відсотків респондентів віком від 18 до 29 років заявили, що починають активно займатися спортом спеціально перед відпусткою, аби набрати необхідної форми. Крім того, більше половини опитаних молодше 30 років заявили про своє позитивне ставлення до косметичного коригування. Майже кожен п'ятий уже вдавався до незначних втручань на кшталт ін'єкцій ботоксу. 15 відсотків респондентів у цій віковій категорії йшли на більш кардинальні заходи заради того, щоб гарно виглядати у відпустці: ліпосакцію (видалення жиру) та підтяжку обличчя.

Невдоволення щодо своєї зовнішності німецька молодь відчуває не лише напередодні відпустки. Загалом дев'ять з десяти опитаних у цьому віці скаржаться на ті чи інші недоліки своєї фігури - чи то груди, чи то живіт або сідниці.

Експерти застерігають від занадто критичного ставлення до власної зовнішності

Таке критичне сприйняття власної зовнішності багато в чому спричинено впливом соціальних мереж, переконана Патріція Там, експертка з питань здоров'я в страховій компанії, котре проводило опитування: "Покоління Z переживає потужний тиск, щоб відповідати ідеалам у соцмережах". Половина опитаних віком до 30 років обробляє фото, перш ніж поділитися ними з друзями або опублікувати його в соціальних мережах. Це викривлює сприйняття власної зовнішності, вважає німецька експертка. На її думку, в суспільстві спостерігається дефіцит інформації та прийняття того факту, що зовнішність може бути різною.

Німецька молодь ставиться критично не тільки до себе. 43 відсотки опитаних молодих людей вважають, що повним людям не личить з'являтися в бікіні, купальнику або плавках. Серед загальної кількості респондентів такої думки дотримується меншість: 32 відсотка. Ця категорія респондентів ризикує потрапити в замкнене коло, дедалі критичніше ставлячись до своєї фігури та вбираючи в себе дискримінаційне ставлення інших, застерігає Патріція Там. Вона вказує на те, що це становить небезпеку для суспільства: емоційний стан людей, котрих соромлять за їхній зовнішній вигляд, може погіршуватися - занижена самооцінка, депресивні настрої.

"Якщо ми, керуючись соромом, намагаємося себе обмежити та уникаємо пляжу, хоча ми так тішилися відпочинку на морі, це може сильно зіпсувати відпустку, - каже Патріція Там у розмові з DW . - Важливо зміцнювати свою самооцінку і не дозволяти іншим вирішувати за вас. Кожна людина повинна почуватися комфортно й насолоджуватися відпусткою. Здорове ставлення до свого тіла можна тренувати, як і будь-які м'язи. Один з методів - заручитися позитивними відгуками близьких та записати компліменти. Ще одна порада від мене: станьте перед дзеркалом і скажіть, що вам подобається у власній зовнішності".

Німецька експертка також вважає, що корисно зосереджуватися не тільки на зовнішності, але й на внутрішніх якостях. Здорова самооцінка допоможе насолодитися відпусткою на всі сто, переконана Патріція Там.